記者黃芳祿／台南報導

創作藝術家陳彥伯創作主題~「蜂之舞」，在西拉雅臺南南化遊客中心公共藝術評選中脫穎而出，意在融合在地精神，希望讓人們對這片土地與物種多一分的疼惜和重視，藝術家用組件式的樣貌呈現，將成為南化遊客中心的新地標。

千姿百態優雅的花朵，靜靜的盛開著隨風搖曳，接受大地的能量產出豐沛蜜水，蜜蜂就像花叢裡的精靈般彼此分工合作創造出富足的家園,並在象徵西拉雅祖靈~「向水」庇佑下為大地帶來生生不息的生命奇蹟。

這件創作藝術將花朵、蜂蜜、水、四季山景等意象造型融入作品。花朵與蜂蜜代表著生命的延續；環繞躍動的水就像展開雙臂擁抱守護著天地萬物使其繁延昌盛。造訪遊客中心時建議您不訪細細品味。

公共藝術發表會將在近日舉辦，由藝術家分享創作想法及影片介紹，帶領民眾參與彩繪風車活動，邀請大家體驗彩繪樂趣，並感受鄉野風景與藝術作品的結合，以上活動都是免費，彩繪風車限量100份，歡迎民眾參與。