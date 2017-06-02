記者許素蘭／苗栗報導

縣長徐耀昌昨天在縣議會第十八屆第五次定期會施政總報告指出，縣府各施政滿意度普遍呈現成長趨勢，漸獲鄉親肯定，期許未來在縣議會的監督協助下，以更宏觀的角度，為鄉親創建幸福家園。

徐耀昌指出，縣府105年度總決算十八年來首次歲計賸餘十三點八億元，負債總額減少廿六億餘元，並榮獲「105年度中央對直轄市及縣市計畫及預算考核」全國第一名，另社福預警及預算編列改善情形同樣表現優異，各獲五百萬獎勵金。惟至目前尚無法還清有關欠款，未來仍將持續穩健財政，並視改善情形再逐步研議回編各項社會福利經費，以照顧更多的鄉親。

徐耀昌表示，勞動部勞工退休金新制提繳概況統計，全台平均薪資苗栗第五名，全國最新生育率排名苗縣第四名，根據世新大學最新民調顯示，有高達87.3％的縣民認同縣府推動觀光發展方向，76％縣民對於居住在苗栗感到幸福，近七成縣民對縣府105年度的整體施政表現感到滿意。

另，有關中央前瞻基礎建設8800億特別預算，縣府亦研提188項總經費1520億元的計畫，但依行政院核定通過的前瞻基礎建設計畫，其中軌道及綠能建設合計約4485億元，已大致分配底定，僅水環境、數位建設部分計畫及城鄉建設計畫，概估合計約2000多億元，屬競爭性計畫，採取公開透明的評選機制由各縣市提案競爭。

如以廿一縣市雨露均霑估算，苗縣能夠爭取到的資源顯然有其一定限度，後續縣府將密切關注各項競爭性計畫的提審規定，以爭取更多經費挹注苗栗建設，目前已獲中央口頭允諾支持的有公館客家文學花園三億元及提升苗栗縣自來水普及率等計畫案。