田馥甄俏皮同框巨大香蕉 網友噴笑：好愛「把娜娜」NOWnews今日新聞 (2017-06-02 09:28)
歌手田馥甄（Hebe）宣布《如果PLUS》演唱會最終場於9月2號、3號在高雄開唱，並同時挑戰雙巡迴，一邊進行巡迴演唱會，一邊有《小夜曲》舞台劇的演出。近日田馥甄在臉書，拿起香蕉佯裝電話，打趣地說：「Hello～高雄有人在嗎？跟大家『蕉』代一下，小夜曲到高雄囉！」可愛模樣笑翻不少網友。
Hebe對於香蕉可說是情有獨鍾，日前因吃麻辣鍋被媽媽關切，特意PO出超大一串香蕉來跟媽媽表明吃得健康，要她安心；近日田馥甄在臉書曬出搞笑將香蕉當作電話的照片，表示：「Hello～高雄有人在嗎？跟大家蕉代一下，小夜曲到高雄囉！」隨後大開玩笑說，請大家不要去吃高雄某知名美食，以免「紫沁」排隊排很久。以幽默可愛的方式，巧妙融入舞台劇人名，田馥甄為戲宣傳可說是相當用心。
Hebe曬出數張與香蕉的合照，笑說：「這蕉已經是爺字輩了吧！香蕉大爺～您好巨大啊！」惹得不少網友噴笑留言：「妳真的好愛banana，是因為banana=把娜娜（Selina）嗎？」、「姊吃到美食，整個人都俏皮了起來」。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Under Armour】2015男時尚Charged寬鬆舒適夜藍色圓領短袖
- 蘇菲亞SOPHIA 玩美寶石系列-紫水晶項鍊
- 【ZIPPO】日系-仿鱷魚皮壓紋-職人手工純正牛皮包覆打火機(
- 【金安德森】經典大格紋純棉長袖襯衫
- Whirlpool惠而浦 30L微電腦微波爐 WMWE300S
- 【NAUTICA】2015男時尚經典浮標標誌深棕色皮夾-網(預購)
- BURBERRY 經典LOGO亮面防刮皮革零錢扣式長夾.酒紅
- COACH 金馬車防潑水Logo雙色拼接波士頓兩用包(豆沙粉咖雙色
- NEW BALANCE (男女) 紐巴倫 TIER 2 To 3 復古鞋 白-M530ATA
- 【HaoxinG】款D930541淺棕色秋冬男士潮流休閑鞋低幫鞋懶人
準備搶票！ 田馥甄宣布最後2場唱回高雄【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
黃小柔又懷孕了！ 晉升3寶媽「連1拉1的節奏」 【NOWnews今日新聞】
美圖【NOWnews今日新聞】
女星拍攝川普斷頭模型照片 CNN終止合作【中央社】