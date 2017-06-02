▲Hebe在臉書曬出拿香蕉佯裝電話照片，逗樂不少網友。（圖／翻攝自臉書，2017.06.02）

歌手田馥甄（Hebe）宣布《如果PLUS》演唱會最終場於9月2號、3號在高雄開唱，並同時挑戰雙巡迴，一邊進行巡迴演唱會，一邊有《小夜曲》舞台劇的演出。近日田馥甄在臉書，拿起香蕉佯裝電話，打趣地說：「Hello～高雄有人在嗎？跟大家『蕉』代一下，小夜曲到高雄囉！」可愛模樣笑翻不少網友。

Hebe對於香蕉可說是情有獨鍾，日前因吃麻辣鍋被媽媽關切，特意PO出超大一串香蕉來跟媽媽表明吃得健康，要她安心；近日田馥甄在臉書曬出搞笑將香蕉當作電話的照片，表示：「Hello～高雄有人在嗎？跟大家蕉代一下，小夜曲到高雄囉！」隨後大開玩笑說，請大家不要去吃高雄某知名美食，以免「紫沁」排隊排很久。以幽默可愛的方式，巧妙融入舞台劇人名，田馥甄為戲宣傳可說是相當用心。

Hebe曬出數張與香蕉的合照，笑說：「這蕉已經是爺字輩了吧！香蕉大爺～您好巨大啊！」惹得不少網友噴笑留言：「妳真的好愛banana，是因為banana=把娜娜（Selina）嗎？」、「姊吃到美食，整個人都俏皮了起來」。

▲Hebe對舞台劇宣傳相當用心，特意PO出與巨大香蕉的合照，讓網友瞬間噴笑。（圖／翻攝自臉書，2017.06.02）