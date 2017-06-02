豪雨成災 疑天雨路滑大貨車翻落3米深邊坡NOWnews今日新聞 (2017-06-02 09:31)
今（2）日清晨起，北台灣即降下豪雨，雨量驚人，上午7時許一名61歲林姓駕駛，開著一輛大貨車行經北部濱海公路，疑天雨路滑不慎連人帶車翻落3米深邊坡，幸駕駛意識清醒送醫救治。
新北市清晨降下豪大雨，傳出不少災情，林姓駕駛開著大貨車由宜蘭前往基隆方向，行經北部濱海公路88公里處時，卻疑因天雨路滑不慎翻落一旁3米深的邊坡，連人帶車墜入草叢中，林姓駕駛則一度受困車內。
警消獲報後馳援，消防員趕緊協助受困的林姓駕駛脫困，所幸林男意識清楚，僅受到輕傷，消防人員不敢掉以輕心，將其以頸圈固定後送往基隆長庚醫院救治。
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