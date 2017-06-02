▲孫佳人上傳診斷書部分照片，卻意外受到網友惡意批評。（圖／翻攝自孫佳人IG，2017.06.02）

南韓女團Brown Eyed Girls成員孫佳人，近日傳出健康亮紅燈，因此取消原定5月24日，在韓國原州尚志大學的演藝活動。取消行程的她，在日前於社群媒體上傳診療的照片，沒想到卻被網友猜測是懷孕，讓她感到困擾，而對此她作出回應。

孫佳人貼出的照片，是她罹患肺炎、恐慌症接受診斷後的書面敘述，卻被網友誤以為是懷孕，甚至還有黑粉留言，認為照片是合成的。而對於這些胡亂的猜測以及攻擊，孫佳人在IG寫下反問的字句，為什麼女星都要偷偷的去婦產科？另外，懷孕是一件開心的事情，但我沒有懷孕。孫佳人也提到她不打算對這些惡意留言者提告。而孫佳人所屬的經紀公司MYSTIC Entertainment則對外聲明，將對沒有根據的批評，考慮採取法律行動。