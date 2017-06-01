▲玉荷包的特點，就是肉質肥美、果實細小。（圖／記者宋汝夔攝，2017.6.1）

一年一度的高雄鳳荔季，將於6月3日～4日(周六、日)，在大樹姑山倉庫正式展開。大樹農民種植約1800公頃面積的玉荷包及黑葉茘枝，也進入盛產採收期。肉質肥厚果粒細小的玉荷包荔枝，吃起來酸甜鮮美、多汁味佳，頗受各界的好評，及消費者的喜愛。

大樹區農會總幹事張清榮表示，今年大樹玉荷包產量較去年為多，栽種面積約1800公頃，開花面積800公頃，著果率約3成，產量估計有3千到5千公噸，為南部玉荷包產區最大宗，同時價格也比去年穩定。

今年的活動選擇在6月3、4日舉辦，是因為5月底、6月初才開始量產，加上荔枝採收後保存期短，6月上旬採收的荔枝風味最佳，藉由鳳荔季活動，提升行銷玉荷包的高經濟效益。

▲裝箱打包的玉荷包，是送禮拜神最好的貢品。（圖／記者許薰方攝，2017.6.2）

雖然高雄這幾天下著豪大雨，種植荔枝的農民們表示，果肉結實的玉荷包荔枝品質，不會受到大雨的影響。歡迎大家在6月3日、4日兩天，前往參加在姑山倉庫舉辦的「2017高雄鳳荔季~鳳和日荔夏之宴」活動，一同品嚐最新鮮的玉荷包荔枝及金鑽鳳梨。

▲滿山滿谷採收的玉荷包，並不受豪雨的影響。（圖／記者郭瑞萍攝，2017.6.2）