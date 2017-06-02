彰化縣國中小電腦科學程式教育成果競賽各校拚創意NOWnews今日新聞 (2017-06-02 09:55)
105學年度開始，彰化縣政府與台灣微軟公司攜手推廣國中小雲端程式課程─「一小時玩程式」，彰化縣是目前全台國中小「一小時玩程式」雲端課程推廣之冠，讓學生透過玩遊戲學習程式邏輯，培養創造力，至今已推廣至縣內111校，共177名種子教師引導縣內超過萬名學童接觸這個國際知名的線上程式課程。
「105學年度彰化縣國中小電腦科學程式教育成果競賽」，特別邀請縣內優秀隊伍同場較勁，透過編寫程式控制虛擬角色在地圖上開拓夢想家園，並且述說一段故事，藉此驗證學生的邏輯力和想像力。
彰化縣副縣長林明裕表示，「一小時玩程式」課程是由美國非營利組織Code.org及微軟公司共同設計製作，目前已經翻譯成40多種語言，
全球累計超過4億名學生曾經上過此課程。彰化縣是目前全台國中小「一小時玩程式」雲端課程推廣之冠，有許多小小工程師從這裡踏入程式入門階段，體驗親自編寫程式並觀察執行結果的過程，也象徵彰化縣資訊教育與世界潮流接軌。
台灣微軟公共暨法律事務部經理施立成表示，資訊教育是國家未來發展的希望，也是年輕人在面對未來數位轉型世界重要的競爭能力，彰化縣政府從去年就開始在縣內推動程式教育的課程，利用這次的比賽來，讓縣內對於程式設計有興趣、有天分的小朋友，透過遊戲以及故事的方式將他們對程式的想法用最好的創意展現出來。
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