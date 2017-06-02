招待大陸旅遊誘因 仲介台灣女子假結婚中央社 (2017-06-02 09:38)
（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣曾姓男子夥同許姓女子涉嫌以招待大陸旅遊為誘因，仲介台灣生活困苦女子與大陸男子假結婚，並依探親名義來台非法打工，遭嘉義縣專勤隊查獲，依偽造文書罪嫌函送。
移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天表示，近來訪查轄內大陸配偶時，發現多名大陸配偶來台後，未實際與台灣配偶共同生活，疑有假結婚情況，便比對相關資料，發現丁女等5人同為曾男、許女所仲介。
嘉義縣專勤隊深入清查，陸續通知丁女等人逐一到案說明，逐步釐清案情後，丁女等人坦承是擔任人頭配偶，由曾男及許女安排到大陸辦理假結婚，除招待旅遊外，原本還有新台幣2、3萬元酬勞，但事後都沒有付。
嘉義縣專勤隊指出，曾男及許女以招待食宿及前往大陸旅遊為誘因，招募偏鄉經濟拮据、較無謀生能力的男女充當人頭配偶，前往大陸交由同夥哀姓女子遊說與大陸男子及女子辦理假結婚。
辦理假結婚的4名大陸男子及1名女子，再以探親名義來台非法打工半年，專勤隊查獲前，有的已被發現是非法打工遭遣返。
嘉義縣專勤隊查獲曾男及許女外，並等到哀女入境回台，前往台南的住處逮捕，全案依偽造文書罪嫌函送法辦。1060602
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