新北大豪雨 大貨車翻落3米邊坡（3）中央社 (2017-06-02 09:50)
新北市清晨大豪雨，上午7時多，位於貢寮區龍洞隧道龍洞休閒區前，為1輛大貨車不慎滑落3米深邊坡，新北消防人員獲保報，7時51分將受困61歲男性駕駛救出，傷者意識清醒送基隆長庚醫院。（新北市消防局提供）中央社 106年6月2日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ASSARI-房間組三件(床箱+床底+三抽櫃)雙人5尺
- 【MOSCHINO】時尚個性圓領長袖男T恤(白色)
- Alviero Martini 義大利地圖包 鎖扣鑰匙皮帶 3W X 95cm-地
- 【萬寶龍】小牛皮系列(名片夾)
- LEGO樂高 超級英雄系列 星際異攻隊2 76081 米蘭號vs. 星際
- 【H-CT】素雅褐簡約設計款可手拿式真皮斜背包(D3825-Z)
- ISSEY MIYAKE 三宅一生BAOBAO亮面方格4x6斜背包(銀色/大)
- 【YVONNE】雪梨煙火單人二件式被套組(橘黃)
- 掌廚【RIKEN】理研LO-28CM平底鍋+GLT-1湯鍋組
- 【NIKE】JORDAN SUPER.FLY 3 X 717100-403(經典喬丹籃球鞋/
高中生流產 胎兒屍體扔學校【中央社】
入船橋處尋獲高姓女護理師大體 成功警察分局釐清死因【NOWnews今日新聞】
中山高大雅路段大貨車火燒車【中廣新聞網】
豪雨特報 台南災害應變中心二級開設【中央社】
議員要求太平產創園區抽籤 沒有黑箱公平公正【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》