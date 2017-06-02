新北大豪雨 大貨車翻落3米邊坡（1）中央社 (2017-06-02 09:50)
新北市清晨大豪雨，上午7時多，位於貢寮區龍洞隧道龍洞休閒區前，為1輛大貨車不慎滑落3米深邊坡，新北消防人員獲保報，7時51分將受困61歲男性駕駛救出，傷者意識清醒送基隆長庚醫院。（新北市消防局提供）中央社 106年6月2日
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