▲6月4日相招來新瓦屋，享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷。（圖／新竹縣政府提供，2017.6.1）

新竹縣五峰鄉特有的五月甜桃，香甜多汁，五峰鄉公所首度將五峰鄉農特產促銷展售活動「微峰時光．享蜜桃」活動地點移至竹北市新瓦屋客家文化保存區大草坪進行境外行銷展售，還有精彩的原住民傳統歌舞表演。讓民眾可以渡過一個不同的假日。

新竹縣長邱鏡淳、五峰鄉長江長彬、議長張鎮榮一同邀請您4日相招來新瓦屋，享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷! 當日除了來自原鄉的農特產品及五月甜桃展售，還有精彩的原住民傳統歌舞表演，並邀請國際級打擊樂團CROSS、原民金曲創作歌手吳昊恩原聲熱情演唱，現場還提供100名早鳥禮，買五月甜桃就有優惠折扣以及享用雪霸の冷泡茶，滿額送好禮及多樣好康活動。

▲6月4日相招來新瓦屋，享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷。（圖／新竹縣政府提供，2017.6.1）

邱鏡淳說，五峰鄉目前種植五月甜桃面積約為47.9公頃，每公頃平均產量約計8,000公斤，年產量可達38噸。在五峰鄉甜桃農戶用栽植下，甜度大增。五峰鄉公所特於6月4日(星期日)上午10時至下午6時舉辦106年五峰鄉農特產促銷展售活動「微峰時光．享蜜桃」，期待透過更多元的展售及結合舉辦小型音樂會的方式，讓部落農民勇敢跨出，促使五峰鄉無毒優質的「清甜蜜桃」能被更多人看見。

周日上午10時30分起，由新竹縣農會輔導的青農市集在集會堂後方草坪推出有機蔬菜、花卉食材、農村童玩、橄欖先生、客家米食、大口吃米等各類農產品。新竹縣青農市集秉持簡單理念、自然的堅持，生產者與您面對面分享種植理念，提供產地直銷在地尚青蔬果和不使用農藥、化學肥料的優質農產品，歡迎安心選購。

6月初來到新瓦屋，可以趁機欣賞生態池爭豔盛開的夏荷；園區內還有10來間文創、手作、小農、輕食的店鋪以及展覽館等。歡迎6月4日來新瓦屋享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷!五峰鄉農特產促銷展售活動「微峰時光．享蜜桃」詳細活動內容請上網至新竹縣五峰鄉公所(www.hcwft.gov.tw)查詢或電洽03-5851001。