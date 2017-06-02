▲池昌旭即將在入伍前舉辦10周年出道演唱會，向廣大的粉絲告別。（圖／翻攝自Glorious Entertainment官網，2017.06.02）

南韓演員池昌旭，近來與南智鉉一起主演的韓劇《奇怪的搭檔》，自開播以來，收視率節節攀升。而到了服役年齡的他，傳出很有可能將在戲劇結束後入伍，讓喜愛他的粉絲非常不捨，因此將舉辦出道10周年演唱會，作入伍前的道別。

據韓媒報導，池昌旭所屬的經紀公司Glorious Entertainment在官網上透露，從2008年以微笑少年形象出道至今的池昌旭，經過10年的成長，現在已經成為知名的演員，因此為了紀念池昌旭出道10周年，以及短暫告別粉絲，即將於7月22日（韓國時間）舉辦紀念演唱會，藉由這次的演唱會將奔走的歷程與大家分享，同時也當作在入伍前送給粉絲的禮物。