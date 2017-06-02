池昌旭入伍前送給粉絲的禮物 10周年紀念舞台登場NOWnews今日新聞 (2017-06-02 09:07)
南韓演員池昌旭，近來與南智鉉一起主演的韓劇《奇怪的搭檔》，自開播以來，收視率節節攀升。而到了服役年齡的他，傳出很有可能將在戲劇結束後入伍，讓喜愛他的粉絲非常不捨，因此將舉辦出道10周年演唱會，作入伍前的道別。
據韓媒報導，池昌旭所屬的經紀公司Glorious Entertainment在官網上透露，從2008年以微笑少年形象出道至今的池昌旭，經過10年的成長，現在已經成為知名的演員，因此為了紀念池昌旭出道10周年，以及短暫告別粉絲，即將於7月22日（韓國時間）舉辦紀念演唱會，藉由這次的演唱會將奔走的歷程與大家分享，同時也當作在入伍前送給粉絲的禮物。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
兒童雨鞋．kids zoo 兒童雨鞋．兒童雨鞋 迪士尼．彩色果凍兒童雨鞋．果凍 兒童 雨鞋．湯瑪士 兒童 雨鞋．pvc 兒童雨鞋．果凍色 兒童 雨鞋．果凍兒童雨鞋．兒童 雨鞋．魔法 Baby 兒童雨鞋．兒童 雨鞋 迷彩．hugmii 兒童雨鞋．兒童雨鞋 迪士尼公主．Hugmii 兒童 雨鞋．stample 兒童 雨鞋
準備搶票！ 田馥甄宣布最後2場唱回高雄【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
黃小柔又懷孕了！ 晉升3寶媽「連1拉1的節奏」 【NOWnews今日新聞】
美圖【NOWnews今日新聞】
女星拍攝川普斷頭模型照片 CNN終止合作【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》