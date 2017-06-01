今（2）日清晨起，北台灣即降下豪雨，多處雨量在短短幾小時內已逼近颱風天標準，其中金山、石門、三芝地區更已傳出慘重淹水災情。目前水利署已針對新北市、基隆市多處發布一級淹水警戒，請民眾留意。

石門區公所表示，台2線目前受到豪雨影響，雙向皆嚴重淹水，用路人無法通行，多處山區坍崩，核一廠及白沙灣一帶水淹至膝蓋。

水利署發布一級淹水警戒，包含基隆仁愛區、信義區、中正區、中山區、安樂區及暖暖區，以及新北市萬里區、金山區、八里區、淡水區、三芝區及石門區。新北市部分區域稍早也已宣布停課，已到校學生則由校內人員照顧。

新北目前宣布停課學校（陸續更新）：

石門區：石門國小、老梅國小、乾華國小、石門國中、石門幼兒園。

金山區：中角國小

萬里區：大鵬國小

三芝區：橫山國小