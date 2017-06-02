（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣政府今天上午發布，因應大豪雨因素，考量學童上下學安全，泰安鄉停止上課，但照常上班。



泰安鄉、大湖鄉清晨突然降下間歇性大雨，苗栗縣政府上午8時40分左右，發布泰安鄉照常上班，停止上課，所有家長都剛把小孩送到學校，馬上又要接回，不禁抱怨「實在太誇張」，不用上課應早點通知。



停課學校有泰興國小、汶水國小、清安國小、象鼻國小、梅園國小、士林國小與泰安國中小學等。1060602