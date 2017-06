(中央社記者鄭景雯台北2日電)故事回到在成為「神力女超人」之前;「我的觸男日記」看同志青少年成長;演員黃秋生挑戰觀眾極限到「失眠」;「失落之城」亞馬遜叢林探險離奇失蹤。



1. 神力女超人(Wonder Woman)



故事敘述在成為神力女超人前,她是一名從小被訓練為英勇戰士的亞馬遜公主戴安娜,一名美國飛行軍官告訴她,小島以外的世界正經歷一場全球性大規模武力衝突,戴安娜深信有能力阻止這場戰爭。在第一次世界大戰中,她為正義而戰,也發現自己真正的力量,和她與生俱來的天命。



2.我的觸男日記(Center of My World)



改編自德國青少年文學家小說,描述高中男生菲爾的第一次戀愛,那個又甜蜜又心痛的夏天,探討成長、青春期、嫉妒、友誼與愛,深得讀者喜愛。忠實呈現小說結構與劇情,有許多裸露唯美畫面,被列為限制級。



3.失眠(The Sleep Curse)



由20年前以「人肉叉燒包」轟動華語影壇的血腥組合黃秋生及導演邱禮濤再度合作,百無忌禁,挑戰觀影極限,再加上香港金像獎新科影帝林家棟,打造「沒有最恐怖,只有更恐怖」的全新作品。片中重頭戲「生剁命根子」在台灣上映一刀未剪,限制級過關。



4. 失落之城(The Lost City of Z)



本片為好萊塢影星布萊德彼特(William Bradley Pitt)監製、導演詹姆斯葛瑞(James Gray)執導的古文明冒險電影,改編自真人實事,描述英國探險家深入亞馬遜叢林探險,發現未知古文明蹤跡,回到英國公開這個重大發現,卻被當成笑話,探險家決心重返亞馬遜,一行人卻離奇消失,成為史上最神秘又懸疑的失蹤事件。1060602