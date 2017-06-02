（中央社記者鄭景雯台北2日電）故事回到在成為「神力女超人」之前；「我的觸男日記」看同志青少年成長；演員黃秋生挑戰觀眾極限到「失眠」；「失落之城」亞馬遜叢林探險離奇失蹤。



1. 神力女超人（Wonder Woman）



故事敘述在成為神力女超人前，她是一名從小被訓練為英勇戰士的亞馬遜公主戴安娜，一名美國飛行軍官告訴她，小島以外的世界正經歷一場全球性大規模武力衝突，戴安娜深信有能力阻止這場戰爭。在第一次世界大戰中，她為正義而戰，也發現自己真正的力量，和她與生俱來的天命。



2.我的觸男日記（Center of My World）



改編自德國青少年文學家小說，描述高中男生菲爾的第一次戀愛，那個又甜蜜又心痛的夏天，探討成長、青春期、嫉妒、友誼與愛，深得讀者喜愛。忠實呈現小說結構與劇情，有許多裸露唯美畫面，被列為限制級。



3.失眠（The Sleep Curse）



由20年前以「人肉叉燒包」轟動華語影壇的血腥組合黃秋生及導演邱禮濤再度合作，百無忌禁，挑戰觀影極限，再加上香港金像獎新科影帝林家棟，打造「沒有最恐怖，只有更恐怖」的全新作品。片中重頭戲「生剁命根子」在台灣上映一刀未剪，限制級過關。



4. 失落之城（The Lost City of Z）



本片為好萊塢影星布萊德彼特（William Bradley Pitt）監製、導演詹姆斯葛瑞（James Gray）執導的古文明冒險電影，改編自真人實事，描述英國探險家深入亞馬遜叢林探險，發現未知古文明蹤跡，回到英國公開這個重大發現，卻被當成笑話，探險家決心重返亞馬遜，一行人卻離奇消失，成為史上最神秘又懸疑的失蹤事件。1060602