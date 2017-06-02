桃園旅遊資源豐富 議員籲發展水陸空運動台灣好新聞報 (2017-06-02 08:20)
地方中心／桃園報導
「桃園到底有何條件推動更高一層次的運動？」桃園市議員李柏坊總質詢指出，桃園應該發展「三度空間運動」，即水陸空運動。水包括桃園的海洋、埤塘河川及水庫；陸的概念則是立體地形，有山上、河濱與海邊，可推廣慢跑、自行車；空則像是高空彈跳、高空滑道、高空索道及天空步道，或是遙控飛機。
李柏坊議員說，桃園除了因為先天的地理環境條件，還有國立體大也在桃園，若市府與體大合作，推動水陸空運動休閒，未來航空城建構後，可順利將遊客吸引到桃園。
另外，李柏坊也建議大溪發展夜間觀光，紓解觀光車潮。他表示，來大溪的遊客，只欣賞到白天的美，遊客下午5點到7點鐘都已準備回家，造成主要道路塞車。反觀許多國外景點因為改變夜間影像，呈現夜間之美，留下許多觀光客。
市府：水上活動須與主管機關研商才可在水域進行輕艇等活動
針對推動水陸空運動在桃園的議題，市長鄭文燦表示，目前石門水庫園區公告開放使用的水域及水面，包括龍珠灣、阿姆坪、三民溪水域，將責成由游副市長主責研議在大溪及復興地區發展的水域活動，包括輕艇、划船、風帆，在符合規範的範圍內合理的使用；至於中庄調整池是供飲用水使用，必須與北水區及板新淨水廠研商，取得同意後才可在水域進行輕艇等活動。
另外，月眉休閒農業區劃定通過後，就可以推動民宿，讓遊客在大溪多停留一個晚上，也有助於大溪地區的經濟效益。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HaoxinG】款D953541棕色秋冬新款男士皮鞋真皮商務鞋英倫
- 『SHARP』☆夏普 6.5公升 除濕機 DW-F65HT
- 【Kimo德國品牌手工氣墊鞋】休閒風雙色造型厚底涼鞋-活力紫
- 【NAUTICA】2015男時尚花邊考究編織褐棕色皮帶-網(預購)
- MICHAEL KORS CYNTHIA 鍊帶防刮牛皮手提/斜背包-芭蕾粉(迷
- 【RAN雪松CEDAR】款70009深灰男女情侶鞋專櫃正品防水防滑厚
- 【太陽牌】五穀雜糧 密封自動排氣保質箱
- adidas BRA & TIGHTS 女 緊身褲 B45791
- ★CARLSBRO★CSD130 攜帶型可摺疊電子鼓組~含套裝配件！
- New Life 防蹣抗菌8cm雙層記憶床墊-雙人5尺
高中生流產 胎兒屍體扔學校【中央社】
入船橋處尋獲高姓女護理師大體 成功警察分局釐清死因【NOWnews今日新聞】
中山高大雅路段大貨車火燒車【中廣新聞網】
豪雨特報 台南災害應變中心二級開設【中央社】
議員要求太平產創園區抽籤 沒有黑箱公平公正【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》