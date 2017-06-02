地方中心／桃園報導

「桃園到底有何條件推動更高一層次的運動？」桃園市議員李柏坊總質詢指出，桃園應該發展「三度空間運動」，即水陸空運動。水包括桃園的海洋、埤塘河川及水庫；陸的概念則是立體地形，有山上、河濱與海邊，可推廣慢跑、自行車；空則像是高空彈跳、高空滑道、高空索道及天空步道，或是遙控飛機。

李柏坊議員說，桃園除了因為先天的地理環境條件，還有國立體大也在桃園，若市府與體大合作，推動水陸空運動休閒，未來航空城建構後，可順利將遊客吸引到桃園。

另外，李柏坊也建議大溪發展夜間觀光，紓解觀光車潮。他表示，來大溪的遊客，只欣賞到白天的美，遊客下午5點到7點鐘都已準備回家，造成主要道路塞車。反觀許多國外景點因為改變夜間影像，呈現夜間之美，留下許多觀光客。

市府：水上活動須與主管機關研商才可在水域進行輕艇等活動

針對推動水陸空運動在桃園的議題，市長鄭文燦表示，目前石門水庫園區公告開放使用的水域及水面，包括龍珠灣、阿姆坪、三民溪水域，將責成由游副市長主責研議在大溪及復興地區發展的水域活動，包括輕艇、划船、風帆，在符合規範的範圍內合理的使用；至於中庄調整池是供飲用水使用，必須與北水區及板新淨水廠研商，取得同意後才可在水域進行輕艇等活動。

另外，月眉休閒農業區劃定通過後，就可以推動民宿，讓遊客在大溪多停留一個晚上，也有助於大溪地區的經濟效益。