記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦1日下午主持市政會議，聽取復興區公所「霞雲戰鬥營土地利用」專題報告後表示，第一，責請原民局協助復興區公所辦理霞雲戰鬥營的土地及營運活化，將「霞雲戰鬥營」發展為最佳探索教育基地；第二，有關道路橋梁與崩塌地的修復，由原民局協助復興區公所辦理；第三，未來委外辦理的方式採「專業服務」，委託給專業單位營運，融入ROT精神，鼓勵業者另行投入資金活化，請原民局及復興區公所儘速辦理。

復興區公所秘書陳平中表示，「霞雲戰鬥營」早期為國防部營區使用，自72年1月31日起同意由中國青年救國團無償使用，後因土地合法使用上無法繼續經營，故救國團106年1月表示，相關設施捐贈復興區公所，並於1月10日完成地上物移交作業。

陳平中又說，「霞雲戰鬥營」既有園區範圍包含原民會土地、私有地、周邊道路等區塊；原民會土地共4筆，面積約為1公頃；私有地共3筆，約佔0.3公頃；周邊道路為國有財產署所有，5筆面積約0.3公頃；此外，他項權利如角板段822及823地號因產權有瑕疵，未來收回後一同併入基地。

陳平中表示，為活化該地既有相關土地改良物，復興區公所研議推動「霞雲探索教育基地」，以現有房舍及設施為基礎，搭配相關生態活動，進行重新規劃，延續探索教育基地經營模式，主要設施預計包含：射箭場及生存遊戲設施、餐廳、貴賓室、垂降塔、活動住宿區、管理中心、廚房、攀岩場、垂降場、高空藤蔓路等，並利用空閒土地規劃溪口吊橋接駁車轉運站，也正在評估施作台七線銜接道路的可行性，以完善此基地的交通便利性。

陳平中也提到該計畫目前規劃進度，在土地部分，本案用地計畫已列復興區本公所106年4月土審案通過在案，用地計畫也將在近日送至原民局審核，審核完畢之後將送原民會及國有財產署辦理撥用；在建築物部分，目前復興區公所正辦理納入公產及辦理稅籍變更事宜；在交通部分，已編列霞雲戰鬥營基地中心後段連結1鄰道路的人行步道改善的相關預算並辦理發包作業，此外，也將改善台七線聯絡道路及橋梁路況。