▲曾雅蘭身材保持得宜，在臉書辣曬一對美胸，讓網友相當驚豔。（圖／翻攝自臉書，2017.06.02）

藝人曾雅蘭與侯昌明結婚近20年，夫妻倆育有一子一女，家庭生活相當恩愛。即使已40歲，曾雅蘭依舊保持逆天纖細身材，有不少廠商看準這點，紛紛找她代言產品。近日曾雅蘭為內衣廠商代言，在臉書上辣曬豪乳，火辣程度讓不少網友笑稱：「侯昌明要吃味了！」

曾雅蘭近年來對運動、保養頗有心得，身材也日趨精瘦，並不時在臉書上秀出健身成果，讓人很是驚豔。近日曾雅蘭為內衣廠商業配，在臉書特意PO出穿著集中托高款式的內衣，一對美胸呼之欲出，讓網友險噴鼻血。有網友打趣地說：「很美，但昌明哥可能不希望給別人看到吧！」曾雅蘭更俏皮回應：「哈哈～不管他。」

曾雅蘭除了擁有逆天身材讓網友相當讚賞外，更細心一一回答網友的問題，可說是內衣最佳代言人。許多網友更紛紛大讚：「昌明哥真的很幸福，有個優秀，賢慧又漂亮的老婆！」、「身材太棒了，我也要朝向妳，為目標努力！」也有人笑說：「妳老公在後面瞪妳了。」

▲曾雅蘭現年40歲，但擁有如同少女般的身材，讓人很是羨慕。（圖／翻攝自臉書，2017.06.02）