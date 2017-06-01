▲原本從事汽車維修業的李鈞煒回嘉種田，透過「小地主大專業農」政策鼓勵，農作收益佳，顧到生計也兼顧到長輩與家庭，成為青年返鄉務農典範之一。（圖／農糧署南區分署提供,2016.6.1）

原本在台中維修汽車的李鈞煒，10年前靠著一股衝勁回嘉義務農，當時20多歲的他透過「小地主大專業農」政策鼓勵，至今已小有成就，大豆、小麥及薏苡等陸續結果收穫，又可兼顧年邁的父母及家庭，並回饋以農為家的老長輩及親朋好友們，生活踏實而喜悅。

農糧署南區分署長姚志旺表示，10年前的金融海嘯是危機中的轉機，年輕的電子業鉅子選擇或被迫漂鳥歸巢，農村包容力大，是這群人的避風港，也是思考再出發的基地。當時政府推動多項輔導措施，其中「小地主大專業農」希望以維持生活的經營門檻為基礎，鼓勵青年從農並留在農村兼顧家庭。

姚志旺指出，透過「小地主大專業農」政策輔導擴大經營規模，並培養年輕專業農民投入，促進農業轉型升級，鼓勵年輕專業農民承租農地種植具進口替代或外銷潛力等產銷無虞作物，普遍收益良好，朴子市李鈞煒即是活典範。

台灣農友平均年齡大，年輕勞動力流失，農業人力發展已出現斷層，產生台灣農業勞動力高齡化問題，「小地主大專業農」政策即為促進農地資源有效利用，透過資金挹注及輔導購置省工設備，以吸引年輕人返家務農，減少農地休耕閒置，並輔導農業經營規模化及效率化，促使農業轉型升級，提高整體農業競爭力。

姚志旺強調，年輕農友若有興趣瞭解小地主大專業農政策內容，可至農糧署網站查閱政策相關資訊，農糧署南區分署亦持續輔導各縣市政府及農會將舉辦政策宣導或座談會，歡迎大家報名參加，瞭解政策推動相關內容，給自己返鄉參與農業生產行列的機會。