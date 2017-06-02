新北清晨豪大雨 大貨車翻落3米邊坡中央社 (2017-06-02 08:54)
（中央社記者王朝鈺新北2日電）新北市清晨豪大雨，上午7時多，位於貢寮區龍洞隧道龍洞休閒區前，為1輛大貨車不慎滑落3米深邊坡，新北消防人員獲保報，7時51分將受困61歲男性駕駛救出，傷者意識清醒送基隆長庚醫院。1060602
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上一則：豪雨特報防災情 竹市展開防汛整備
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