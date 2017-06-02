（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）中央氣象局發布豪雨特報，為因應強降雨來襲，新竹市已展開防汛整備，備妥數十部抽水設備，緊盯地下道及易淹水區域，以防瞬間豪大雨帶來的淹水災情。



新竹市政府今天表示，秘書長陳章賢已於昨晚10時召開「新竹市政府防汛整備會議」，確保相關機制與設施運作正常，各局處橫向聯繫暢通，做好完善的預防與救災準備，保障人民生命財產。



新竹市消防局表示，昨天也已清點市府各單位防汛設備，消防局備有大、中、小型移動式抽水機共56部，全面檢視所屬抽水設備與地下道功能，並確認正常運作，足以因應豪雨威脅。



消防局指出，新竹市11處地下道及4處易積淹水地區，皆已建置監視錄影設備，而太原路、全中興、光復路、西大路和元培街5處地下道亦設有柵欄自動警示設備，積水超過10公分就會發出警示閃光，若積水超過15公分，柵欄則會自動放下，透過防災智慧監控網絡和柵欄式自動警示系統，提升車行地下道防災效能和行車安全。



竹市府工務處表示，將與農田水利會共同確認轄內所有水門啟閉狀態，以因應水域排水調節，排除淹水狀況，關注行車動線安全，如有突發情形，將通報警方協助交通管制及疏導措施，並請區公所協同里長、里幹事加強災情通報工作，備妥沙包存量供民眾索取。



竹市府表示，災害應變中心已於昨天晚間10時二級開設，由消防局應變小組先行進組，加強掌握雨勢變化，有相關災情將立即回報相關單位，同時呼籲民眾，為減輕災害發生，請留意降雨情形，出門記得攜帶雨具，並注意人身安全。1060602