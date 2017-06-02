（中央社記者王朝鈺新北2日電）針對清晨起豪大雨特報，新北市政府上午4時30分開設應變中心，相關局處人員進駐，持續監控雨情及災情。統計至8時30分，受理積淹水43件，分布在淡水、三芝、石門、金山、萬里。1060602