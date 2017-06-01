潘越雲金曲神預測 賴銘偉喊能拿獎一定更爽NOWnews今日新聞 (2017-06-02 07:00)
星光二班冠軍賴銘偉（Yuming）台語專輯《心內話》，讓他入圍這次第28屆金曲獎最佳台語男歌手，有望角逐歌王，日前應所屬滾石唱片之邀，帶6人編制樂團，上YouTube開直播演唱會，唱到他專輯中翻唱的〈情字這條路〉時，原唱潘越雲驚喜現身，兩人更是同框飆唱。
賴銘偉在直播演唱會上，演唱自己多首國、台語金曲，當他唱到專輯中翻唱的〈情字這條路〉時，原唱潘越雲突然現身直播室，同一首歌曲，賴銘偉唱的是搖滾版，潘越雲則是抒情版，兩個版本有如平行時空，潘越雲對賴銘偉讚譽有加，更是直言當初收到熱騰騰的翻唱母帶時，就把整張專輯都聽完了，那時就有預感賴銘偉會是金曲大熱門，如今真是一語成讖。
此次，很有機會問鼎金曲台語歌王，賴銘偉表示平常心以待，能跟許多尊敬的前輩一起角逐獎項，已是莫大的肯定，但還是不忘補上一句：「當然能拿獎一定更爽啦！」
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