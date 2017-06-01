▲曾莞婷回歸《甘味人生》粉絲超驚喜。（圖／翻攝自曾莞婷臉書，2017.06.01）

曾莞婷日前在《甘味人生》扮演鬼新娘，教訓劈腿學長朱火爐（吳鈴山飾）之後，就放長假陪伴家人，雖然她依舊會在臉書更新動態，讓粉絲了解她的近況，但還是有不少人敲碗，希望女神能回歸八點檔，曾莞婷也難得回應「如你所願」，沒想到就在今（1）晚的播出中，「周曉菁」回歸了！

曾莞婷在《甘味人生》中飾演惡女周曉菁，後期由黑轉白變成好人，劇中她離開台灣到國外生活好一陣子，沒想到就在今（1）晚的播出中，周曉菁強勢回歸，一見到媽媽郭彩雲（梁家榕飾）就透露，在國外她常常做惡夢，夢到有一個小女孩叫她姊姊，還要她趕快跑。彩雲臉色一變，莫非曉菁是「老K」柔柔和高毅（蘇炳憲飾）所生雙胞胎中的大女兒；凱莘（林逸欣飾）的姊姊；高克威（謝承均飾）的妹妹嗎？

就在劇情發展到最高潮的時候，彩雲開車載著曉菁出車禍，曉菁需要輸血，彩雲這才坦承，曉菁是她領養的並不是親生女兒，因此沒有近親不能輸血的問題。這樣的發展，也引起網友瘋狂討論，「小雞和凱莘不像雙胞胎啊」、「異卵雙胞胎小G」、「雞媽到底騙了幾個小孩」、「雞媽專門偷抱小孩耶」，「她不是有捐骨髓給龍龍嗎？可能編劇又忘了」。