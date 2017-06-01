（中央社紐約2017年6月1日綜合外電報導）由於數據顯示，美國民營部門5月聘雇成長堅挺，美股今天早盤多半走高。



ADP雇主服務部報導，美國企業5月增聘25萬3000人，遠超過分析師預估的18萬人，使得市場對明天勞動部所公布5月就業報告的期望升高。



華爾街股市開盤約15分鐘後，道瓊工業指數下挫不到0.1%，站在21005.47點。



標準普爾指數上揚0.2%，來到2415.81點；科技股那斯達克指數漲0.3%，來6218.61點。