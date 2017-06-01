5月聘雇數據亮麗 美股早盤多走高中央社 (2017-06-01 22:27)
（中央社紐約1日綜合外電報導）由於數據顯示，美國民營部門5月聘雇成長堅挺，美股今天早盤多半走高。
ADP雇主服務部報導，美國企業5月增聘25萬3000人，遠超過分析師預估的18萬人，使得市場對明天勞動部所公布5月就業報告的期望升高。
華爾街股市開盤約15分鐘後，道瓊工業指數下挫不到0.1%，站在21005.47點。
標準普爾指數上揚0.2%，來到2415.81點；科技股那斯達克指數漲0.3%，來6218.61點。1060601
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