（中央社台北1日電）第106044期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為05、01、34、08、31、35，第二區中獎號碼為02號。派彩結果，頭獎、貳獎皆槓龜。



參獎有1注中獎，得獎金新台幣15萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060601