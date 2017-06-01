威力彩 頭獎槓龜中央社 (2017-06-01 22:06)
（中央社台北1日電）第106044期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為05、01、34、08、31、35，第二區中獎號碼為02號。派彩結果，頭獎、貳獎皆槓龜。
參獎有1注中獎，得獎金新台幣15萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060601
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