（中央社台北1日電）第106130期今彩539開獎，中獎號碼06、10、14、17、34。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎220注中獎，每注可得2萬元；參獎7452注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼746，正彩33注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼2878，正彩9注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060601