















從台中后里到苗栗三義舊山線鐵道，很有文化跟地方的特色，也有人呼籲可以恢復行駛, 現在台中市積極爭取，但苗栗是沒啥興趣。非假日的勝興火車站，人潮稀落，相較於假日滿滿的人潮，落差差很大！如何串聯沿線景點，吸引國際觀光客，開店作生意的，都很期待。==勝興車站店家==讓遊客的話享受一下那個舊山線(的美景)==勝興車站店家==因為我們做生意的人一定要有火車走 比較有生意火車走 (人潮)可以集中在一起從台中后里到苗栗三義的舊山線，沿途經過勝興車站、龍騰斷橋、泰安車站、大甲溪花梁鋼橋及九座隧道，同時擁有自然景觀與古蹟特色，苗栗縣爭取到交通部觀光局的「跨域亮點計劃」，三億元打造鐵道自行車道，現在如果真的要復駛，恐怕會面臨火車撞自行車的窘境。==舊山線文化產業協會理事長 鍾明亮==我們這邊舊山線是單線你如果我們鐵道自行車在營運的時候(只有單線鐵軌)你這個舊山線的復駛等於說台中的火車沒辦法開過來舊山線在民國87年停駛，今年邁入19個年頭，民國92年，文化部列為台灣世界遺產潛力點；其間，台鐵也透過蒸汽火車頭的復駛炒熱話題，但營運成本高，甚至虧錢辦活動，一直無法常態運轉，現在台中市交通局卻樂觀評估，投入17.69億成本，可以創造40億的鐵道觀光潛力==台中市交通局長 王義川==（舊山線復駛)對於后里這一個泰安這一帶的整體的觀光會有很大的幫助它也是一個很重要的這個文化遺產所以我們希望能帶動整個后里泰安到苗栗這一整段 這樣的一個觀光的路廊台中市交通局認為，如果復駛，應該不會發生火車撞自行車情形，看準的是五年後，透過復駛計劃接續它的觀光效益；但民眾更期待，舊山線復駛要有全面性的規劃，才不會落得各地政府編計劃拚建設，錢花光了卻沒有辦法永續經營。記者 林健生 苗栗報導