后里-三義舊山線鐵道復駛? 中巿.苗縣不同調公視 (2017-06-01 00:00)
從台中后里到苗栗三義舊山線鐵道，很有文化跟地方的特色，也有人呼籲可以恢復行駛, 現在台中市積極爭取，但苗栗是沒啥興趣。
非假日的勝興火車站，人潮稀落，相較於假日滿滿的人潮，落差差很大！如何串聯沿線景點，吸引國際觀光客，開店作生意的，都很期待。
==勝興車站店家==
讓遊客的話
享受一下那個舊山線(的美景)
==勝興車站店家==
因為我們做生意的人
一定要有火車走 比較有生意
火車走 (人潮)可以集中在一起
從台中后里到苗栗三義的舊山線，沿途經過勝興車站、龍騰斷橋、泰安車站、大甲溪花梁鋼橋及九座隧道，同時擁有自然景觀與古蹟特色，苗栗縣爭取到交通部觀光局的「跨域亮點計劃」，三億元打造鐵道自行車道，現在如果真的要復駛，恐怕會面臨火車撞自行車的窘境。
==舊山線文化產業協會理事長 鍾明亮==
我們這邊舊山線是單線
你如果我們鐵道自行車
在營運的時候(只有單線鐵軌)
你這個舊山線的復駛
等於說台中的火車
沒辦法開過來
舊山線在民國87年停駛，今年邁入19個年頭，民國92年，文化部列為台灣世界遺產潛力點；其間，台鐵也透過蒸汽火車頭的復駛炒熱話題，但營運成本高，甚至虧錢辦活動，一直無法常態運轉，現在台中市交通局卻樂觀評估，投入17.69億成本，可以創造40億的鐵道觀光潛力
==台中市交通局長 王義川==
（舊山線復駛)對於后里
這一個泰安這一帶的
整體的觀光會有很大的幫助
它也是一個很重要的
這個文化遺產
所以我們希望能帶動
整個后里泰安到苗栗
這一整段 這樣的一個
觀光的路廊
台中市交通局認為，如果復駛，應該不會發生火車撞自行車情形，看準的是五年後，透過復駛計劃接續它的觀光效益；但民眾更期待，舊山線復駛要有全面性的規劃，才不會落得各地政府編計劃拚建設，錢花光了卻沒有辦法永續經營。
記者 林健生 苗栗報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 詠昶淺胡桃2.7尺鞋櫃UZ6-409-4
- Jurlique茱莉蔻 漾采日霜(125ml)
- 清水星鑽奈米陶瓷不沾炒鍋34cm
- 【W&M】鏤空雕花設計透氣娃娃鞋-米(另有紅、藍)
- 【BURBERRY】輕量短版紳士夾克外套-黑色(M/L號)
- 【預購FOSSIL】2016男時尚Omega超薄深棕色皮夾-網(預購)
- ACER 宏? E5-773G-56LE 17.3吋 灰色 i5-6200U 1TB NV940 2G
- ZOOT 頂級風動力學連身鐵人衣(女)(彩紋粉) Z1706003
- MONTAGUT-奧賽羅-200織紗天絲-緹花四件式兩用被床包組(加大
- 【JORDON 橋登】男款刷毛耐磨保暖褲(P543 黑色)
捷安特否認將被ofo收購：向來專注本業並重視維護品牌形象【北京新浪網】
菜鳥折翅：馬雲最佩服的人，卻傷害他最深【北京新浪網】
順豐和阿里撕起來了！早在一年前，劉強東就預測到了【北京新浪網】
驚變！特朗普做出了一個決定，遭全世界炮轟，要變天了？【北京新浪網】
最繁華的城市會變成一座鬼城？炒房的代價來了？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》