全球競爭力評比 台灣排名14.亞太第3公視 (2017-06-01 00:00)
也來看台灣的競爭力, 瑞士洛桑管理學院，公佈最新報告，台灣全球競爭力排名和去年一樣，第14名，亞洲排名，僅輸香港與新加坡，排第三。不過，四大評比以基礎建設最差，是退歩,來到第21名。
景氣回溫，出口與外銷訂單，重回兩位數成長，今年經濟成長率可望破2，台灣國際競爭力評比也不錯，根據今年瑞士洛桑管理學院，IMD，所公佈的全球競爭力排行榜，台灣和去年排名一樣，第14名，亞洲地區僅次香港與新加坡．
==國發會副主委 龔明鑫==
經濟表現的部份是進步的
政策還有效能的努力
是一刻都不能停下來
雖然台灣競爭力,是亞太地區第三,不過細看評比內容發現,四大評比項目中,經濟表現與企業效能有較高評價,分別排名12與15,而其中評比細項中的數位競爭力更是創5年來最佳排名第12名.
==科技部部長 陳良基==
政府對科技的一些創新的部分
我們這一年多來補助的項目
以及規劃項目 也許是比較契合說
真正國際對創新的需要的方向
亞洲矽谷整個連結的
措施的這種過程 讓大家覺得說
台灣真的是有機會去觸碰到
全球的市場
不過在另外兩項評比,政府效能與基礎設施,排名明顯下滑,尤其基礎建設,下滑兩名,排名21.
==國發會副主委 龔明鑫==
反映出為什麼 政府要積極的提出
前瞻的基礎建設的重要性
那因為這一個不改善的話
對於整個將來國家的競爭力
都會是尾大不掉
即便你政府效能再好
企業的效能也再好
等等的一些情況
都可能會被這個基礎建設的不足
或這是比較落後而拖累
其實根據IMD近五年,台灣在全球競爭力排名上,看似維持成績,但和2013年的11名2014年的13名,是呈現下滑狀態,國發會表示,國內產業政策仍需鬆綁,才能吸引更多資金活水挹注發展經濟.
記者 黃立偉 張國樑 台北報導
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