















也來看台灣的競爭力, 瑞士洛桑管理學院，公佈最新報告，台灣全球競爭力排名和去年一樣，第14名，亞洲排名，僅輸香港與新加坡，排第三。不過，四大評比以基礎建設最差，是退歩,來到第21名。景氣回溫，出口與外銷訂單，重回兩位數成長，今年經濟成長率可望破2，台灣國際競爭力評比也不錯，根據今年瑞士洛桑管理學院，IMD，所公佈的全球競爭力排行榜，台灣和去年排名一樣，第14名，亞洲地區僅次香港與新加坡．==國發會副主委 龔明鑫==經濟表現的部份是進步的政策還有效能的努力是一刻都不能停下來雖然台灣競爭力,是亞太地區第三,不過細看評比內容發現,四大評比項目中,經濟表現與企業效能有較高評價,分別排名12與15,而其中評比細項中的數位競爭力更是創5年來最佳排名第12名.==科技部部長 陳良基==政府對科技的一些創新的部分我們這一年多來補助的項目以及規劃項目 也許是比較契合說真正國際對創新的需要的方向亞洲矽谷整個連結的措施的這種過程 讓大家覺得說台灣真的是有機會去觸碰到全球的市場不過在另外兩項評比,政府效能與基礎設施,排名明顯下滑,尤其基礎建設,下滑兩名,排名21.==國發會副主委 龔明鑫==反映出為什麼 政府要積極的提出前瞻的基礎建設的重要性那因為這一個不改善的話對於整個將來國家的競爭力都會是尾大不掉即便你政府效能再好企業的效能也再好等等的一些情況都可能會被這個基礎建設的不足或這是比較落後而拖累其實根據IMD近五年,台灣在全球競爭力排名上,看似維持成績,但和2013年的11名2014年的13名,是呈現下滑狀態,國發會表示,國內產業政策仍需鬆綁,才能吸引更多資金活水挹注發展經濟.記者 黃立偉 張國樑 台北報導