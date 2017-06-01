台積電大漲帶動走勢 台股一度再衝上萬點公視 (2017-06-01 00:00)
美股連2日下跌，但台股在6月第一個交易日、開盤上漲23.72點，並在台積電、大漲超過1%的激勵下，帶動整體走勢，指數最高來到1萬100.37點。
今天台積電、鴻海表現一枝獨秀，股王大立光、則在震盪整理中，中小型股漲跌互見，櫃買指數、力守在紅盤之上。分析師表示，過10點過後、抵不過賣壓，加上金融股、受到美國金融股重挫的影響，今天表現也相對弱勢，台股短線恐在1萬點附近、震盪整理。
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