















汛期將至，各區河川局都加緊疏濬工程，不過台中第三河川局上午卻有砂石業者來抗議，負責清運大甲溪砂石的業者認為，大甲溪的砂石車專用道相當殘破，不但降低清運效率，也增加車輛維護成本台中市上百名砂石業者和砂石車司機，上午到水利署第三河川局抗議，這些廠商都是大甲溪疏濬後，負責清運砂石的業者，因為大甲溪底的砂石車專用道殘破不堪，向河川局反映多次都無效，所以才會一起來抗議。==台中市砂石公會理事長 王志名==因為我們的路實在是坑坑洞洞沒辦法去疏濬 車沒辦法走所以整個疏濬工期一直延期理事長表示，第三河川局標售這些大甲溪的砂石，卻不願改善專用道品質，砂石車已經放慢車速，但一路還是嚴重抖動，原本一趟半小時的車程，都要增加1倍到2倍的時間，而且車輛損壞率也增加，最後清運數量不足還可能違約遭停權，對業者實在不公平，第三河川局表示，已經著手進行改善。==水利署第三河川局副局長 潘禎哲==目前已經在鋪了而幾乎鋪設到一定的程度那因為最近梅雨剛好來就稍微有停一下 那基本上這個路把它整個坑洞處理好他的車子就可以進來對於砂石業者指控，全國僅有第三河川局不願整修專用道，第三河川局強調，做法和其他地區並無不同，但各地河川地形和氣候變化都有差異，堪用度也會不一樣，會再與廠商協調，讓疏濬工程可以順利完成。邱植培 賴世杰 台中報導