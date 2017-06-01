大甲溪砂石車專用道殘破 清運業者抗議公視 (2017-06-01 00:00)
汛期將至，各區河川局都加緊疏濬工程，不過台中第三河川局上午卻有砂石業者來抗議，負責清運大甲溪砂石的業者認為，大甲溪的砂石車專用道相當殘破，不但降低清運效率，也增加車輛維護成本
台中市上百名砂石業者和砂石車司機，上午到水利署第三河川局抗議，這些廠商都是大甲溪疏濬後，負責清運砂石的業者，因為大甲溪底的砂石車專用道殘破不堪，向河川局反映多次都無效，所以才會一起來抗議。
==台中市砂石公會理事長 王志名==
因為我們的路實在是坑坑洞洞
沒辦法去疏濬 車沒辦法走
所以整個疏濬工期一直延期
理事長表示，第三河川局標售這些大甲溪的砂石，卻不願改善專用道品質，砂石車已經放慢車速，但一路還是嚴重抖動，原本一趟半小時的車程，都要增加1倍到2倍的時間，而且車輛損壞率也增加，最後清運數量不足還可能違約遭停權，對業者實在不公平，第三河川局表示，已經著手進行改善。
==水利署第三河川局副局長 潘禎哲==
目前已經在鋪了
而幾乎鋪設到一定的程度
那因為最近梅雨剛好來
就稍微有停一下 那基本上這個路
把它整個坑洞處理好
他的車子就可以進來
對於砂石業者指控，全國僅有第三河川局不願整修專用道，第三河川局強調，做法和其他地區並無不同，但各地河川地形和氣候變化都有差異，堪用度也會不一樣，會再與廠商協調，讓疏濬工程可以順利完成。
邱植培 賴世杰 台中報導
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