國防部新拋繩槍 受困沙洲救援更便利公視 (2017-06-01 00:00)
又要進入颱風大雨的季節，每年各地都會發生民眾受困沙洲事件，其中最基本的救難器材就是拋繩槍，現在國防部研發一種效能更好的拋繩槍，價格也便宜，正向國內消防單位推廣。
國防部軍備局研發的手持式拋繩槍，使用的發射裝置是高壓空氣，把像飛彈一樣的物體射出去，帶著繩子飛行1百公尺精確的命中目標，而且還能攜帶一種發射出去變成救生圈的救難器材，性能和使用方便性比目前消防救難單位使用還要好，而且研發製造都在國內，壞掉了不怕沒得修。
==國防部軍備局205廠副廠長 邱聖麟==
跟一般的外面的市售比
比方說跟國外採購
未來變成孤兒
有完全不一樣的狀況
東部每年夏天颱風多，也常發生民眾受困沙洲的事件，救難人員打出拋繩槍，不一定會命中目標，而且每打出一發救人，可能要花費5千元左右的材料費，但軍備局研發的拋繩槍卻精準又可回收，台東縣議員特別邀請軍備局到縣議會展示，希望救難單位能採購。
==台東縣議員 江堅壽==
氣壓式的拋繩槍
有別於過往用火藥推送的拋繩槍
==台東縣消防局長 管建興==
尼伯特風災之後
我們也爭取了一些經費
購置了4具新的拋繩槍
現階段是夠各分隊使用
軍備局生產的拋繩槍有手持和落地式兩種，售價都比市面上的產品便宜，但可能太晚到東部來行銷了，不過台東縣消防局說，未來在符合採購法規定的情況下，會考慮轉向軍備局採購。
記者 章明哲 台東報導
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