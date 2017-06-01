















又要進入颱風大雨的季節，每年各地都會發生民眾受困沙洲事件，其中最基本的救難器材就是拋繩槍，現在國防部研發一種效能更好的拋繩槍，價格也便宜，正向國內消防單位推廣。國防部軍備局研發的手持式拋繩槍，使用的發射裝置是高壓空氣，把像飛彈一樣的物體射出去，帶著繩子飛行1百公尺精確的命中目標，而且還能攜帶一種發射出去變成救生圈的救難器材，性能和使用方便性比目前消防救難單位使用還要好，而且研發製造都在國內，壞掉了不怕沒得修。==國防部軍備局205廠副廠長 邱聖麟==跟一般的外面的市售比比方說跟國外採購未來變成孤兒有完全不一樣的狀況東部每年夏天颱風多，也常發生民眾受困沙洲的事件，救難人員打出拋繩槍，不一定會命中目標，而且每打出一發救人，可能要花費5千元左右的材料費，但軍備局研發的拋繩槍卻精準又可回收，台東縣議員特別邀請軍備局到縣議會展示，希望救難單位能採購。==台東縣議員 江堅壽==氣壓式的拋繩槍有別於過往用火藥推送的拋繩槍==台東縣消防局長 管建興==尼伯特風災之後我們也爭取了一些經費購置了4具新的拋繩槍現階段是夠各分隊使用軍備局生產的拋繩槍有手持和落地式兩種，售價都比市面上的產品便宜，但可能太晚到東部來行銷了，不過台東縣消防局說，未來在符合採購法規定的情況下，會考慮轉向軍備局採購。記者 章明哲 台東報導