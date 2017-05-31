大武山罕見雲朵環繞奇景 像戰艦 也像千層派!公視 (2017-06-01 00:00)
屏東大武山昨天出現罕見的景觀，南、北大武山山頂，同時被雲朵環繞，兩團雲上方還混成一片平台，吸引很多屏東民眾拍照，有人說像戰艦，也有人說像千層派，高雄氣象站表示，這是夾狀高積雲。
馬路邊停滿汽機車，民眾人手一機，鏡頭全對著東邊的大武山，因為山頂，出現很罕見的雲。
==屏東縣民 (2017.05.31)==
像什麼喔 千層吧
（好像千層派是不是)
對啊
==屏東縣民 (2017.05.31)==
好漂亮 今天雲真的很漂亮
屏東前幾天都下雨，5月31日當天一整天晴朗，下午就形成這片雲，底部分別攏罩南、北大武山，頂部則像被切成一個平台，在晴空下顯得很壯觀，有人說像戰艦，也有人說像千層派，高雄氣象站則解釋，這是夾狀高積雲，西南氣流旺盛所造成。
==高雄氣象站主任 陳文信==
低層的風比較大
然後把它吹成比較扁的形狀
但是由於它也就只能在山的山頭
跟下游比較容易形成這樣的雲
所以經過風的吹
就把它夾在中間
氣象站說，夾狀雲沒有特定出現的季節，不過今天開始北部海面滯留鋒形成，再加上這股西南氣流的抬升作用，今天開始中南部迎風面會有明顯降雨，明後天鋒面南下，雨量有達大雨或豪雨規模的可能。
記者 王介村 許政俊 南部報導
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