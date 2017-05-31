















屏東大武山昨天出現罕見的景觀，南、北大武山山頂，同時被雲朵環繞，兩團雲上方還混成一片平台，吸引很多屏東民眾拍照，有人說像戰艦，也有人說像千層派，高雄氣象站表示，這是夾狀高積雲。馬路邊停滿汽機車，民眾人手一機，鏡頭全對著東邊的大武山，因為山頂，出現很罕見的雲。==屏東縣民 (2017.05.31)==像什麼喔 千層吧（好像千層派是不是)對啊==屏東縣民 (2017.05.31)==好漂亮 今天雲真的很漂亮屏東前幾天都下雨，5月31日當天一整天晴朗，下午就形成這片雲，底部分別攏罩南、北大武山，頂部則像被切成一個平台，在晴空下顯得很壯觀，有人說像戰艦，也有人說像千層派，高雄氣象站則解釋，這是夾狀高積雲，西南氣流旺盛所造成。==高雄氣象站主任 陳文信==低層的風比較大然後把它吹成比較扁的形狀但是由於它也就只能在山的山頭跟下游比較容易形成這樣的雲所以經過風的吹就把它夾在中間氣象站說，夾狀雲沒有特定出現的季節，不過今天開始北部海面滯留鋒形成，再加上這股西南氣流的抬升作用，今天開始中南部迎風面會有明顯降雨，明後天鋒面南下，雨量有達大雨或豪雨規模的可能。記者 王介村 許政俊 南部報導