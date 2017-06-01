北市非營利幼兒園2千缺額 6/1登記公視 (2017-06-01 00:00)
台北市公立幼兒園剛完成抽籤，有的沒抽到的家長轉向找比私立幼兒園相對平價的非營利幼兒園，今年總共釋出2441個缺額，從6/1起登記招生，家長可以一次登記多家的幼兒園，來拼錄取率。
一大早，就有家長陸續來到非營利的幼兒園，準備幫孩子報名，不少人是因為公立幼兒園抽不到，只好轉向選擇，比私立幼兒園相對平價的非營利幼園。
==家長==
像我們這次去抽
94個才抽7個
你說那麼少的名額
好像讓我們白跑一趟一樣
你像說這種公辦民營的
畢竟也是一個選項
==家長==
（有問過非營利跟私立學費)
（大概差多少)
一個月應該要將近差到
五、六千塊要吧 至少
和私立幼兒園相比，非營利幼兒園每月學費大約是8千到8千二，私立每月則是1萬2萬到1萬5，費用差距不小，今年台北市有18家非營利和公辦民營的幼兒園，總共釋出2441個缺額，家長可以一次登記數家幼兒園，不過，還是有提供低收入戶、身心障礙等家庭，有優先入園的順序。
==非營利幼兒園長 梁偉莉==
去年我記得我們幼幼班
40幾個報名
結果我們抽16位
後來備取的 還有30幾位
非營利幼兒園招生，同樣名額有限，不少家長還是想來拼錄取率，這次招生則是6/1-6/2報名，6/3就會進行抽籤。
記者 蔡慧玲 應磊奇 台北報導
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