















台北市公立幼兒園剛完成抽籤，有的沒抽到的家長轉向找比私立幼兒園相對平價的非營利幼兒園，今年總共釋出2441個缺額，從6/1起登記招生，家長可以一次登記多家的幼兒園，來拼錄取率。一大早，就有家長陸續來到非營利的幼兒園，準備幫孩子報名，不少人是因為公立幼兒園抽不到，只好轉向選擇，比私立幼兒園相對平價的非營利幼園。==家長==像我們這次去抽94個才抽7個你說那麼少的名額好像讓我們白跑一趟一樣你像說這種公辦民營的畢竟也是一個選項==家長==（有問過非營利跟私立學費)（大概差多少)一個月應該要將近差到五、六千塊要吧 至少和私立幼兒園相比，非營利幼兒園每月學費大約是8千到8千二，私立每月則是1萬2萬到1萬5，費用差距不小，今年台北市有18家非營利和公辦民營的幼兒園，總共釋出2441個缺額，家長可以一次登記數家幼兒園，不過，還是有提供低收入戶、身心障礙等家庭，有優先入園的順序。==非營利幼兒園長 梁偉莉==去年我記得我們幼幼班40幾個報名結果我們抽16位後來備取的 還有30幾位非營利幼兒園招生，同樣名額有限，不少家長還是想來拼錄取率，這次招生則是6/1-6/2報名，6/3就會進行抽籤。記者 蔡慧玲 應磊奇 台北報導