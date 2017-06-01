蘇花路斷 花蓮待運宜蘭焚燒垃圾逾千噸公視 (2017-06-01 00:00)
蘇花公路斷了，花蓮要送去宜蘭燒的垃圾，這幾天堆快上千噸，若一天開放三個通行的時段，載運垃圾的車輛也不夠，一天只能車一趟，所有的垃圾要清完，恐怕要一個月。
來到花蓮市的垃圾堆置場，上千噸的垃圾已經發出濃濃的臭味，只要風一吹，附近的住戶就會被影響，但蘇花公路中斷後，這些要運往宜蘭利澤焚化爐焚燒的垃圾就是運不出去，目前已經囤積到1100公噸。
==花蓮縣議長 賴進坤==
整個花蓮的垃圾
送到利澤工業區去焚化
會因為蘇花公路的不通
造成整個花蓮生活大受影響
所以政府要正視這條道路
無奈的是，雖然蘇花公路已經在5月31號開放通車，但一天只有三個時段，加上載運垃圾的車輛只有五部，所以要清完花蓮的垃圾，恐怕要一個多月。
==花蓮縣環保局長 饒忠==
現在它是五個車斗
一個車斗是20噸
五個是100
我看看可不可以
加一個車斗來跑
（所以一天可以運多少)
100噸以上
環保局強調，花蓮北區五鄉鎮一天總垃圾量就高達120公噸，所以常常面臨舊的還沒清完，新的又繼續累積窘境，目前立澤焚化爐每天只能收120公噸的垃圾，已協調加收到150公噸，希望六、七月不要在有颱風路斷，否則垃圾屯積情況會更嚴重。
記者 溫嘉楷 花蓮報導
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