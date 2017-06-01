















蘇花公路斷了，花蓮要送去宜蘭燒的垃圾，這幾天堆快上千噸，若一天開放三個通行的時段，載運垃圾的車輛也不夠，一天只能車一趟，所有的垃圾要清完，恐怕要一個月。來到花蓮市的垃圾堆置場，上千噸的垃圾已經發出濃濃的臭味，只要風一吹，附近的住戶就會被影響，但蘇花公路中斷後，這些要運往宜蘭利澤焚化爐焚燒的垃圾就是運不出去，目前已經囤積到1100公噸。==花蓮縣議長 賴進坤==整個花蓮的垃圾送到利澤工業區去焚化會因為蘇花公路的不通造成整個花蓮生活大受影響所以政府要正視這條道路無奈的是，雖然蘇花公路已經在5月31號開放通車，但一天只有三個時段，加上載運垃圾的車輛只有五部，所以要清完花蓮的垃圾，恐怕要一個多月。==花蓮縣環保局長 饒忠==現在它是五個車斗一個車斗是20噸五個是100我看看可不可以加一個車斗來跑（所以一天可以運多少)100噸以上環保局強調，花蓮北區五鄉鎮一天總垃圾量就高達120公噸，所以常常面臨舊的還沒清完，新的又繼續累積窘境，目前立澤焚化爐每天只能收120公噸的垃圾，已協調加收到150公噸，希望六、七月不要在有颱風路斷，否則垃圾屯積情況會更嚴重。記者 溫嘉楷 花蓮報導