搶修蘇花路 昨16至18時單線雙向戒護通行公視 (2017-06-01 00:00)
蘇花公路坍方中斷初步搶修後，昨天下午4點到六點，開放單線雙向、戒護通行，不料昨天才開放通行，傍晚5點多就傳出有駕駛逆向超車引發車禍，又造成大塞車。公路總局表示，從今天開始，每天只開放3個時段單線雙向通行，要請用路人特別注意。
照片中可以看到，一輛黑色轎車，因為逆向搶快，發生碰撞事故。蘇花公路蘇澳端經過三天的搶修後，終於在昨天下午4點到6點，開放單線雙向戒護通行，沒想到才開放一個小時多，就有駕駛逆向超車導致車禍，讓後方大回堵。
==民眾==
昨天(5/30)就要回去了啦
就拖到今天(5/31)
蘇花公路在端午連假中斷，讓很多遊客回家的路難行，31號上午8點，就有不少車輛陸續到管制點前排隊等待放行，由於蘇花公路常常因天候坍方中斷，有民眾還是希望蘇花公路改善工程可早日完工，有個安全的道路可以通行。
==民眾==
常常會遇到(封路) 只是這種狀況
其實早就可以改善的東西
為什麼政府都一直不做
==民眾==
蘇花改太慢了 蘇花改
要不然就不會這樣
為了加快通車，公路總局連日趕工，昨天上午除了出動大型機具清除落石，也同步在坍方現場進行櫃內填土、邊坡復建，公路總局表示，基於安全考量，昨天下午開放通行2小時將再度封路，後續工程雖然視天候情況要5個月，但會看施工進度，調整放寬管制時段。
==蘇花公路南澳段長 陳文昌==
用點放的 車子大概
不會全部間隔太近
大概距離一、二十公尺
怕落石來可以因應停止
或趕快過去
公路總局強調，由於坍方處屬於高聳邊坡，施工困難，整個工期約需5個月，期間仍需維持3個時段交通管制作業，將從6月1號起，每天再開放上午6點到8點、中午12點到下午1點及下午4點到6點三個時段單線雙向通行。
記者 綜合報導
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