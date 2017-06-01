蘇花路斷 花蓮待運宜蘭焚燒垃圾逾千噸公視 (2017-06-01 00:00)
蘇花公路斷了，花蓮要送去宜蘭燒的垃圾，這幾天堆快上千噸，若一天開放三個通行的時段，載運垃圾的車輛也不夠，一天只能車一趟，所有的垃圾要清完，恐怕要一個月。
來到花蓮市的垃圾堆置場，上千噸的垃圾已經發出濃濃臭味，只要風一吹，附近連七星潭風景區都聞的到，民眾聽說垃圾運不出去都很擔心，甚至害怕花蓮會開始管制垃圾量。
==花蓮民眾 陳小姐==
去那邊遛狗的時候
環保公園那邊
風來就會飄到很多
那種垃圾的味道 很重
==花蓮民眾 時小姐==
非常擔心 (為什麼)
因為怕垃圾量會越囤越多
我們的環境會越來越糟糕
然後會限制我們垃圾的量
花蓮縣環保局表示，受到蘇花公路中斷影響，這些要運往宜蘭利澤焚化爐焚燒的垃圾才會運不出去，目前光是北區五鄉鎮就已經囤積到1100公噸，無奈運送垃圾的貨斗只有五輛，就算公路沒管制整個要運完，恐怕也要一個月的時間。
==花蓮縣環保局長 饒忠==
現在它是五個車斗
一個車斗是20噸 五個是100
我看看可不可以
加一個車斗來跑
（所以一天可以運多少)
100噸以上
花蓮縣議會也對垃圾問題相當重視，呼籲中央加速修復道路，以及加派車輛協助運送花蓮垃圾。
==花蓮縣議長 賴進坤==
蘇花公路的不通
造成整個花蓮生活大受影響
所以政府要正視這條道路
環保局強調，目前利澤焚化爐每天只能收120公噸的垃圾，已和該單位協調加收到150公噸，但要是六、七月又有颱風豪雨造成路斷，垃圾屯積的情況勢必會更嚴重。
記者 溫嘉楷 花蓮報導
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