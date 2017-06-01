檢舉賣過期肉 市府急發吹哨獎金惹議公視 (2017-06-01 00:00)
台中市衛生局追查力勤農產公司販過期肉品，是罰很重！不過業者至今都還沒繳罰金，市政府已經先把檢舉的獎金給檢舉人，業者和學者專家擔心，未起訴先給獎，萬一業者訴願成功，這筆獎金追不回
力勤大量過期肉品流竄市面，在檢舉人爆料後，衛生單位才啟動全面追查；但在上個月26號，台中市衛生局在檢方尚未起訴，業者罰金尚未繳納前，就發出第一筆「吹哨者獎金」，一共350萬。
==檢舉人106.05.26==
台中市獎金
我看到是全省最高的70％
外加吹哨者（獎金）
我才會第一時間打給梁姓員工
針對重大食安違規，除了吹哨者獎金，一旦案件成立，罰款入庫，檢舉人還可以依「台中市重大違反食安獎勵辦法」，最高拿到罰鍰「實收」金額的70%，食品衛生專家擔心，除了讓勞雇關係更緊張，日後業者一旦訴願成功免罰，已經發出去的錢，恐怕也追不回來。
==弘光科大民生學院院長 林麗雲==
老闆跟員工之間的
信任感愈來會愈薄弱
愈沒有信任感
怎麼樣去做到就說
業者不敢改標
也可以相信員工
==非案件相關食品業者 羅一明==
還沒有一個比較明朗(案情)
就先發(吹哨者獎金)
那對有些人來講
我只要先檢舉
那甚至於說
因為你每個人狀況不一樣
也造成勞資方面會有些對立
對此台中市衛生局強調，吹哨者獎金由地方墊付，未來會申請食安基金支付，如果業者未來訴願成功，也不會追回，但另一筆依罰鍰分得七成的獎勵金就不再發放，目的是要鼓勵民眾檢舉不法。
==台中市衛生局食藥科長 傅瓊慧==
在力勤這一案
尚且沒有來繳納罰鍰的金額
那但是我為了要鼓勵民眾勇於檢舉
所以說我在這個吹哨者獎金
我先提撥了相關一個獎金
然後給予我們檢舉者
==主婦聯盟台中分會長 張明純==
第一線工作者
他的實情舉發
我們覺得是重要的
但是衛生局也不能因為這樣子
就完全倚賴吹哨者的爆料
食品業者及學者專家建議，吹哨者制度對食安保障有一定貢獻，但必需建立明確嚴格的審查把關機制，避免栽贓及爆料文化，主婦聯盟則是建議，成立食安警察隊，才是治本之道。
林健生 台中報導
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- acer S5-371-79P6 13吋筆電(i7-7500U/8G/256SSD)(福)
- 【PONY】女 繽紛韓風復古慢跑鞋 SOLA--V 聖誕節款(紅白 934
- SEIKO 精工 溫度/星期日期 數位電子鐘(QHL056S)-銀-38x26cm
- HAPPYHOME 長榮4尺樟木座式鞋櫃UZ6-419-1
- 西雅圖6尺電視櫃
- Lee Urban Riders 鬆緊綁袋腰頭休閒褲-男款-藍
- Lee 牛仔褲755 低腰多細節設計標準小直筒-男款-中藍
- 技嘉H110平台[日月魔神]第7代i3雙核效能電腦
- Bernice-尼克透明造型餐椅四入組(四色可選)-47x53x82cm
- HAPPYHOME 立德胡桃7尺電視櫃UZ6-245-4
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》