台中市衛生局追查力勤農產公司販過期肉品，是罰很重！不過業者至今都還沒繳罰金，市政府已經先把檢舉的獎金給檢舉人，業者和學者專家擔心，未起訴先給獎，萬一業者訴願成功，這筆獎金追不回



力勤大量過期肉品流竄市面，在檢舉人爆料後，衛生單位才啟動全面追查；但在上個月26號，台中市衛生局在檢方尚未起訴，業者罰金尚未繳納前，就發出第一筆「吹哨者獎金」，一共350萬。



==檢舉人106.05.26==

台中市獎金

我看到是全省最高的70％

外加吹哨者（獎金）

我才會第一時間打給梁姓員工



針對重大食安違規，除了吹哨者獎金，一旦案件成立，罰款入庫，檢舉人還可以依「台中市重大違反食安獎勵辦法」，最高拿到罰鍰「實收」金額的70%，食品衛生專家擔心，除了讓勞雇關係更緊張，日後業者一旦訴願成功免罰，已經發出去的錢，恐怕也追不回來。



==弘光科大民生學院院長 林麗雲==

老闆跟員工之間的

信任感愈來會愈薄弱

愈沒有信任感

怎麼樣去做到就說

業者不敢改標

也可以相信員工



==非案件相關食品業者 羅一明==

還沒有一個比較明朗(案情)

就先發(吹哨者獎金)

那對有些人來講

我只要先檢舉

那甚至於說

因為你每個人狀況不一樣

也造成勞資方面會有些對立



對此台中市衛生局強調，吹哨者獎金由地方墊付，未來會申請食安基金支付，如果業者未來訴願成功，也不會追回，但另一筆依罰鍰分得七成的獎勵金就不再發放，目的是要鼓勵民眾檢舉不法。



==台中市衛生局食藥科長 傅瓊慧==

在力勤這一案

尚且沒有來繳納罰鍰的金額

那但是我為了要鼓勵民眾勇於檢舉

所以說我在這個吹哨者獎金

我先提撥了相關一個獎金

然後給予我們檢舉者



==主婦聯盟台中分會長 張明純==

第一線工作者

他的實情舉發

我們覺得是重要的

但是衛生局也不能因為這樣子

就完全倚賴吹哨者的爆料



食品業者及學者專家建議，吹哨者制度對食安保障有一定貢獻，但必需建立明確嚴格的審查把關機制，避免栽贓及爆料文化，主婦聯盟則是建議，成立食安警察隊，才是治本之道。



林健生 台中報導