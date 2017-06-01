1、

今天是六一兒童節，應景來聊聊少兒保險的事。

港真，作為一個未婚女青年，談孩子的問題好像有點不夠格。

不過早前的問題留言中，不少朋友都問該不該給家裡的小孩配置保險，而作為家長的他們，往往自己都還沒有買好保險的，卻已經把孩子放在了首位。

或許還沒到為人父母的階段，多多目前還不能理解年輕父母把孩子當做世界中心，想把一切最好的都留給孩子的心態，不過從理財的角度來說，我是真的不建議大家把孩子放在最優先位置的。

多多說過很多次，買保險首先要考慮家裡的大人，特別是作為頂樑柱的那個。

道理很簡單，大人所遇到的風險不比小孩小，而且作為家裡的經濟來源，一旦出了什麼意外，一個家庭至少會遭受三重打擊——醫療開支+收入中斷+陪看者成本，而且這樣的打擊可能會持續很久。

想想都可怕。

而如果有意識地提前給大人配置好保險，在意外來臨的時候至少能減輕醫療開支這塊最大的負擔。

2、

當然，也不是說完全不用理小孩的需求。所以回到今天話題：我們可以給小孩子配置哪些保險呢？

首先，一定一定一定要給小孩子買醫保。

沒錯，是醫保。

不說不知道，很多人以為要年滿18歲、甚至要從事工作以後才可以買社保的(⊙﹏⊙)

其實從新生兒開始就可以到社保局網站或社區服務中心給自家小孩子辦理醫保保障的。有的幼兒園、學校也會安排辦理。

每年的9月會統一扣費，大家可以多留意一下社區服務或者直接上門問問。而少兒出生後三個月內如果沒有辦理，還可以用媽媽的醫保服務。

費用方面，就一兩百的價位，可以說低得到處都是朋友。

以深圳為例，少兒醫保繳費公式=上年度深圳在崗職工平均工資*0.8%*12個月，也就是648.24元/年，而政府補助420元，實際只需要叫228.24元/年。

參加少兒醫保的孩子，在住院就醫、普通門診、大病門診就醫都會有補助。

每個地方各有不同，大家可以上地方人力資源和社會保障局查看，或者致電12333，熱線會根據你的手機歸屬地幫你自動連接到地方社保局。

現在網路發達，關注對應的微信號也是很方便的，比如↓

3、

多多以前一直強調社保/合作醫療的好處，與商業保險相比，它是沒有觀察期的，就是說資格下來后如果不幸患病，馬上就能報銷。不像商業保險，購買以後通常要等三個月的觀察期后才能用。

另外，社保/合作醫療是可以無條件續保的，相對於商業保險的投保門檻，社保/合作醫療是國家給的福利，即使是帶病投保，又或者投保期間患病來年還是可以繼續投的。這樣的福利不要白不要。

除此以外，社保中的大病保險也可以考慮買上，20元左右一年，同樣很划算，在公眾號或APP上都可以辦理。

以上是給孩子最基礎的醫療保障，門檻都比較低，合適大多數家庭的需求。

當然，如果家庭條件許可，而大人那塊也已經配置的差不多了，不妨考慮給孩子補充一個意外險。

小孩子愛玩，這是天性，不過在玩的同時，也是要注意安全的。多多以前給大家介紹過意外險，普遍都不貴一兩百一年的都有，大家可以自行去找找看有沒有合適的。