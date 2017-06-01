最近股市持續陰跌，比較坑人，相信很多人最近都虧了不少。我們來到股市初衷都是為了賺錢，可我們的對手很多是專業機構。那麼，憑什麼我們散戶能賺錢？我們散戶的優勢在哪裡？

比努力？人家就是吃這碗飯，一天8小時10小時甚至16小時專門研究。

比資源？人家知道消息先買好，然後再把消息放出來告訴你，把貨統統賣給你。

比智慧？人家團隊里一堆高智商人群，動不動就是海龜。

一樣都比不過，這仗還怎麼打。好在他們有個致命的缺點：就是踏空不起。

如果市場跌多了，他們必須抄底。因為不抄，萬一漲了人家凈值增加他們凈值不增加，就會天天被老闆罵，所以只好覺得差不多了衝進去接飛刀。

如果市場漲多了，他們必須追漲。不然凈值跑不贏指數，又要承受很大的被投資人贖回資金的壓力。

對的，他們既要兼顧長期業績，又要兼顧短期業績，等不起。

而我們散戶不一樣，用的是自己的余錢。沒行情就好好上班。 有行情的時候，搭個順風車，跟著一起吃肉喝湯。可以休息等待，是我們散戶最大的優勢。

很人炒股都是盲目的追漲殺跌、低拋高吸，要麼來來回回左右割肉本金所剩無幾，要麼有的捨不得割肉的往往短線折騰做成中線，中線做成長線，最絕望的時候，虧得都懶得看交易軟體了，感覺行走在絕望和崩潰的邊緣。

然而，學習炒股技巧幾乎是最具有性價比的事情，經過短暫、系統又科學的訓練學習，就能提高大家的交易水平，很可能幫大家少走很多年的彎路，是「投資回報比」最高的事情！

請試想一下，如果你掌握了正確的投資方法，能根據所學的東西在股市長期穩定的盈利。你是不是就走在了一條通往財富自由的快車道上？！

而這些的改變，你僅需要一個正確的投資課程技巧學習和相應的指導，於是就有了我們的「和叔說股」

關於「和叔說股」

炒股其實是一個非常系統、繁瑣、有講究的過程。從分析是否可以入場、怎樣配置倉位、如何選股、判斷買賣點等，都有非常多的技巧和講究。而炒股這麼多環節靠自己摸索、逐步掌握每個技巧，會非常的費時費力，更大的成本是——會錯失很多機會。

但很多人，因為自己不學習或者一開始就學了些錯誤的方法、錯失了很多市場賺錢的機會，這其實是非常遺憾的。更有甚者，聽小道消息重倉一隻股，套的很深損失慘重！虧得都沒有重頭再來的機會！

「課程簡介」

【基礎篇】——零基礎教你如何快速學習並熟練掌握K線技術指標的應用？

【進階篇】——？手把手教你如何建立可持續盈利的交易系統和解套絕招

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