彭佳慧獻唱公益單曲 為聽障朋友發聲中央社 (2017-06-01 21:50)
金曲歌后彭佳慧（左）、製作人陳建寧（右）等人1日出席PSA慈善基金會「夢的聲音」關懷聽障公益記者會，發表單曲「夢的聲音」，推動友善聽障朋友環境，盼讓溝通無礙。（無限延伸提供）中央社 106年6月1日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- NEW BALANCE (男) 紐巴倫 TIER 2 To 3 復古鞋 黃/白-M530PS
- Bernice-薩多1.5尺單門三抽衣櫃-45x57x202cm
- 【SXLLNS 賽倫斯】SX-D5018-3 精品牛皮磨砂系列手提肩背公
- 【CUMAR】超輕軟底-真皮魔術帶舒適皮鞋(黑)
- Bernice-派翠絲2.7尺歐式二門衣櫃(雙吊)-81x57x200cm
- CITIZEN 星辰 xC 櫻花粉紅鈦金屬電波女錶(EC1144-51W)-28mm
- BOTTEGA VENETA 小牛皮經典手工編織皮帶 深藍/#95
- 【HaoxinG】款D291541黑色秋季商務男士休閑皮鞋男英倫潮真
- Bernice-派翠絲2.7尺歐式二門衣櫃(單吊)-81x57x200cm
- 【CUMAR】CUMAR義式摩登 復古刷色尖頭德比鞋(咖啡色)
黃小柔又懷孕了！ 晉升3寶媽「連1拉1的節奏」 【NOWnews今日新聞】
美圖【NOWnews今日新聞】
全民隊長林明禎出「輯」中台灣【Hit Fm聯播網】
曾智希自爆「瀕死經驗」 直呼：好險我還活著【NOWnews今日新聞】
克里斯多福首度訪台 粉絲冒暴雨接機【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》