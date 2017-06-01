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作者 | 陳嵐

編輯 | 湯包子

今天要登場的公司是青海華鼎(600243.SH)，吸引小編的主要是這家公司最近發佈了一則實際控制人變更的公告，好端端的幹嘛換主人呢？這家公司原來的主人可是國資委哦，誰膽子這麼肥，敢把國資委踹床底下去？

公告稱：

「於世光與硃砂通過溢峰科技間接持有青海重型56.26%的股份比例，從而間接實際支配青海華鼎股份表決權的比例為28.48%；此外，於世光先生直接持有青海華鼎0.02%的股份。因此，於世光與硃砂實際支配青海華鼎股份表決權的比例為28.50%，成為青海華鼎的實際控制人。公司的實際控制人將由青海省國資委變更為公司董事長兼首席執行官於世光及夫人硃砂，本次權益變動構成管理層收購。」

管理層收購好比原本替主人打理生意的管家，如今要上位做主人了，哦，這人本事比萬科的王老闆大嘛，人家王總只是在替自己挑老闆，這位是直接奪了龍椅，上了龍床，小編實在是佩服，牛！

人家說了理由：董事長於世光為維護青海華鼎股權結構的穩定以及青海裝備製造業的長遠穩定發展，以其實際控制的青海溢峰科技投資有限公司（下稱：「溢峰科技」）與郭錦凱簽訂《股權收購意向書》，由溢峰科技受讓郭錦凱持有的威特達51%的股權。

哦，這還用的是迂迴戰術，曲線救國。根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定，本次權益變動構成管理層收購，尚需履行很多其他程序，本次交易是否能通過股東大會審議尚存在不確定性，青海省國資委是否願意讓出老大的位置呢？還是來看看這究竟是一家怎麼樣的公司，老大的位置是否值得搶來坐？

青海華鼎(600243.SH)這家成立於1998年的國有控股企業於2000年在上海證券交易所上市，並且在2006年參與股權分置改革，公司主要從事數控機床產品、食品機械、電梯配件、照明設備等的研發、生產及銷售。

一、「極有規律」的業績波動

首先咱就來看看公司近幾年的營業狀況解釋一下何為極有規律的業績：

僅從收入來看，公司近五年的營業收入維持得還不錯，除去2016年出現略顯明顯的下滑之外，五年來波動不大。在整體市場經濟增長乏力的境況下這麼點下滑也屬正常，那就再看看公司利潤情況。

看見沒有，公司五年來凈利潤是不是非常有規律？這圖看起來就像鋼琴的黑白琴鍵，高低錯落有致，這虧一年盈利一年的節奏把握得剛剛好，完美避開了退市風險警示，小編忍不住豎起大拇指。

查閱了近幾年的年報，發現公司能維持這樣的節奏除了自身努力外，可真得好好感謝政府給予了媽媽般的關懷。

好在有國資家長背景在，靠著各種補貼也不至於餓死，不然這利潤可就慘不忍睹了：

扣非后公司就沒一年盈利過，這要是純民營企業是不是已經可以死好幾回了？

然而即使有巨額的非經常性損益，2016年公司還是虧得一塌塗地，年報披露：2016年公司實現營業收入9.56億元，比上年同期減少了17.44%；實現歸屬於母公司凈利潤-6,605.20萬元，比上年同期減少了893.06%。收入減少的幅度並不大，但是凈利潤減少幅度就有點嚇人了。

二、鐵定「盈利」的2017

面對如此巨額的虧損，小編耐不住好奇心去看一下原因。

公司毛利率雖然相比2015年有所下降，但是對比2012、2013年還是稍有提升的，怎麼2013年可以正常盈利，轉到2016年就虧損了呢？

照理說有20%左右的毛利率的企業，業績應該也壞不到哪兒去的，同樣毛利率的上市公司有不少存在，人家不僅業績良好，還日子過得很滋潤，可到了這家怎麼就變成這樣了呢？這麼大額的資產減值是咋回事呢？

看到這裏就明白了，營業收入減少，資產減值損失的計提卻同比上年高了好幾倍，也難怪虧損如此嚴重了。

按這個節奏走，可以推測2017年公司是鐵定要盈利了，讓我們先稍微感受一下業績增長的勢頭。4月29日，公司披露2017年一季報：2017年一季度公司實現營業收入181,776,960.35元，較上年增長了2.91%；實現歸屬母公司凈利潤53,340,937.02，教上年同期增長75,407,956.29。明顯公司業績有了飛速增長。

只可惜業績增長完全不是來源於主營業務，而是得益於2016年以13261.545萬元的價格與受讓方青海綠草源食品有限公司簽訂了《產權交易合同》，處置了全資子公司青海一機數控機床有限責任公司得到的營業外收入。

此外，公司還於今年3月28日發佈《青海華鼎實業股份有限公司關於出售部分物業的公告》：擬出售位於上海等地12套物業，預計可能為青海華鼎帶來逾2000萬元收益。

根據公告計算，本次出售的物業，總建築面積2126.45平方米。資產賬面值976.09萬元，評估價值3,738.08萬元，增值2,761.99萬元，增值率282.96%。公司表示，此次處理有利於公司回籠資金，符合公司戰略發展需要。

沒記錯的話公司主營業務是數控機床產品吧，咋賣完「子」又開始賣房了，這是業績不夠，賣子賣房也要湊？不得不說，為了保殼，這家公司可是下了血本了。

三、持續走低的營運能力

接下來，來看看公司營運能力的指標：

這兩指標倒是保持一直在增長了，然而這可不是什麼好事，只能說明公司的存貨管理變差，資金流動能力減弱，營運能力明顯在下降。

除此之外，公司的總資產周轉速度也是一言難盡，最高的一年都沒超過0.6，每年還在持續不斷的下降，這是該升的他降，該降的直升，氣死個人勒！

5月26日青海華鼎發佈公告稱，珠海橫琴新區威特達投資有限公司股東郭錦凱因存在近期資金需求，轉讓其持有的威特達的部分股權。青海華鼎實業股份有限公司董事長於世光為維護青海華鼎股權結構的穩定以及青海裝備製造業的長遠穩定發展，以其實際控制的青海溢峰科技投資有限公司與郭錦凱簽訂《股權收購意向書》，由溢峰科技受讓郭錦凱持有的威特達51%的股權。本次權益變動后，溢峰科技通過持有威特達51%股權間接持有青海重型15.44%的股份，直接持有青海重型40.82%的股份，上述股份合計為 56.26%。公司的實際控制人將由青海省國資委變更為公司董事長兼首席執行官於世光和夫人硃砂。

於董事長真是高風亮節啊，你好好做打工皇帝不好嘛？還來接手業績這麼差勁的公司，還是說身為董事長只有他才懂得公司的潛力和價值所在？

那麼，小編又擔心了，是不是我們都被青海華鼎的業績假象給迷惑了？說不定其實人家是個不折不扣的潛力股哦，誰知道呢？

最後，我們鄭重提示：以上單純從青海華鼎公開披露的信息來進行分析，不構成任何二級市場投資建議！

END

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