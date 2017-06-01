金曲獎前夕 彭佳慧看好艾怡良奪歌后中央社 (2017-06-01 21:31)
（中央社台北1日電）金曲歌后彭佳慧今天出席關懷聽障公益記者會時，被問到今年歌王、歌后看好誰，她表示，男歌手每個實力堅強「好難選」，女歌手則看好艾怡良，認為她的聲音在台灣歌壇特殊少見。
金曲歌后彭佳慧、製作人陳建寧、中信兄弟球星周思齊、聽奧選手吳思穎等人今天出席「 PSA慈善基金會『夢的聲音』」關懷聽障公益記者會，推動友善聽障朋友環境，盼讓溝通無礙。
彭佳慧受邀出席今年金曲獎頒獎，被問到看好今年誰奪金曲歌王、歌后，她說，「最佳男歌手好難選，每個都好強」；女歌手則看好專輯入圍7項大獎的艾怡良，「因為她的歌聲在台灣歌壇特殊少見，而且唱得很好。」
至於最佳新人，彭佳慧點名看好演唱組合「Mr. Miss」，不過她也自嘲當年得了金曲最佳新人獎後，隔了20年才在去年奪獎。
長期獻身公益的彭佳慧獲製作人陳建寧邀請，無酬力挺演唱「夢的聲音」為聽障朋友發聲，並幫忙募款。她表示，因長期在高分貝下工作，導致聽力有些退步，也算是職業傷害，所以現在耳機分貝會盡量轉小，盼望透過歌聲，帶給聽障朋友們一些鼓勵。
記者會上也邀請中信兄弟球星周思齊、聽障奧運定向越野選手吳思穎出席，為公益活動造勢，鼓勵聽障朋友只要堅持，夢想就有實現的機會。
公益單曲「夢的聲音」由製作人陳建寧量身打造、彭佳慧主唱，將準備數位發行，所得也將全數捐給關懷聽障的基金會做公益。1060601
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