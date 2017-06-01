涉嫌尋釁滋事的犯罪嫌疑人劉某所駕駛的車輛。警方提供

涉嫌尋釁滋事的犯罪嫌疑人劉某被刑事拘留。警方提供

1日，河北省石家莊市公安局交通管理局就發生在該市「一奧迪車主謾罵毆打禮讓斑馬線司機」一事通報稱，經警方全城搜捕，現涉嫌尋釁滋事的犯罪嫌疑人劉某已被刑事拘留。

據通報，2017年5月30日11時59分，有網友在微博中發信息稱：5月30日上午9點半左右，他從石家莊市裕華路向休門街右轉時，一輛奧迪車駕駛人嫌其右轉時行動慢，阻礙其右轉，奧迪車駕駛人惱羞成怒，強行將其截停后，對其進行了辱罵、毆打，隨後打人者駕車逃離。被打者報警並趕到轄區派出所做筆錄。微博同時配發時長為2分22秒的行車記錄儀視頻。事發當日，本地多個微博大V、微信公眾號、包括一些網路媒體開始傳播此事，引起網民和部分媒體熱議。其中，大部分網民對奧迪車主的行為表示憤慨，希望警方依法嚴懲；也有個別網民對公安機關反應速度提出質疑。

對此，石家莊警方表示，當事人報警后，公安機關迅速反應，交管、網監、情報、刑偵等多部門密切配合、通力協作，於2017年6月1日13時30分許，在石家莊正定國際機場將正要登機的犯罪嫌疑人劉某抓獲。

經查，犯罪嫌疑人劉某，男，42歲。據劉某供述：5月30日上午9點半左右，其駕駛奧迪車在裕華路與休門街口右轉時，前方一輛黑色吉普車在斑馬線外停留，便鳴笛催促，並準備從左側超車，但未能超越。因嫌黑色吉普車走得慢，行駛約13米后，其從右側加速超車、別停吉普車，對吉普車駕駛人進行辱罵，並下車后拖拽吉普車駕駛人、掌摑駕駛人、擊打吉普車後視鏡，后駕駛車輛駛離。

目前，犯罪嫌疑人劉某已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

河北省石家莊市公安局交通管理局於2017年5月15日，根據《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》、《河北省實施〈中華人民共和國道路交通安全法〉辦法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》等法律法規的規定，向社會推出了《交通秩序大整治重點舉措20條》和《交通秩序大整治最嚴交規20條》。其中規定，行經斑馬線不禮讓行人的，罰款50元，記3分。(李洋)