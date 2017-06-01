中新社北京6月1日電 (記者 劉辰瑤)諾基亞和上海貝爾1日在國務院國資委新聞中心召開新聞發佈會，宣布將在持續推進5G等創新通信技術的同時，全力進軍非運營商市場。

5月18日，諾基亞與中國華信正式簽署最終法律協議，雙方同意把諾基亞在中國的業務與上海貝爾股份有限公司進行整合。根據該協議，新成立的合資公司上海諾基亞貝爾股份有限公司將成為諾基亞在華的獨家運營平台，發展包括IP網路、光網路、固網以及下一代5G網路等創新技術，並在諾基亞的支持下，繼續開拓海外市場業務。該協議計劃於2017年7月完成交割。

諾基亞和上海貝爾總裁王建亞在1日的新聞發佈會上表示，將依託既有技術和經驗，全力開拓能源、交通、公共事業、互聯網、大型企業、廣電等非運營商垂直行業市場。

「作為5G技術和應用的創新領導者，我們認為，即將到來的5G世界擁有著三個特徵和應用實例：超移動(Hyper-mobile)、超本地(Hyper-local)和超大規模(Hyper-scale)。」王建亞認為，諾基亞和上海貝爾在無線網路、光網路、IP路由、超寬頻接入和雲技術等端到端產品領域擁有領先技術和優質服務能力，可以為上述非運營商垂直行業客戶提供高質量的網路和服務，幫助客戶降低成本，加快創新。

談及物聯網時代的發展，諾基亞和上海貝爾執行副總裁陶然亭表示：「針對網路技術與行業需求無縫結合，以及網路安全問題，諾基亞和上海貝爾已經推出了相應的成熟可商用的解決方案。」陶然亭透露，諾基亞和上海貝爾的解決方案可覆蓋諸多關鍵產業，能夠提供豐富的應用，例如智能車輛管理、智能停車、智能照明、智能抄表和智能視頻分析等。此外，諾基亞和上海貝爾推出的IMPACT物聯網平台，具有開放、高效、安全等優點，將安全高效地助力工業互聯時代的生態圈協同創新。

在此次發佈會上，諾基亞和上海貝爾進行了工業4.0(車聯網)、智慧城市、應急救援、虛擬現實等領域的現場演示。(完)