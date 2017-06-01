東軟集團：擬1億元增資醫療產業園公司 持股比例提高至74.63%北京新浪網 (2017-06-01 21:32)
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中證網訊（記者 王維波）東軟集團（600718）6月1日晚公告，公司擬以貨幣方式認繳東軟醫療產業園發展有限公司（為公司控股子公司，以下簡稱「醫療產業園公司）10,000萬元新增註冊資本出資額，增資價格為1元/股（1股等於1元註冊資本），增資總額為10,000萬元，資金來源為公司自有資金。本次增資完成後，醫療產業園公司註冊資本由10,100萬元變更為20,100萬元，公司持股比例為74.63%，瀋陽東軟醫療系統有限公司持股比例為25.37%。？
根據公告，醫療產業園公司成立於2016年8月，主要從事數字醫療瀋陽國際產業園區的建設，未來醫療產業園公司將通過資產組合與運作，物業管理等方式構建數字醫療產業的生態鏈，打造國際化數字醫療設備產業基地。公司基於對醫療產業園公司良好的前景對其進行增資，以滿足其業務拓展對資金的需求，推動業務的快速發展。？
業內人士分析，東軟集團是IT行業的老將，目前覆蓋醫療IT、汽車電子、智慧城市、行業應用IT等多個業務線條。該公司在醫療IT全產業鏈布局、在社保領域的市佔率第一，醫保控費大市場帶來新的機遇，其醫療大健康業務有望實現快速增長；在汽車電子領域，該公司布局增長迅速的智能駕駛艙、ADAS，未來百億訂單可期；該進入新能源汽車領域，BMS拓展了其盈利空間，未來其將從BMS演算法提供商升級至電池PACK整體解決方案提供商，PACK？生產線2018年初投產，將成為未來重要增長點。同時，該公司的行業IT依靠多年積累的大數據運營能力邁入2.0時代，提升了行業解決方案提供能力。另外，該公司向下游保險業務延伸將大量釋放多年來積累的巨大數據能量，有望開闢新的利潤來源。此次增資醫療產業園公司是看到了其良好的發展前景，通過增強其資金實力推動其快速發展。？
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