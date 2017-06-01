中新社合肥6月1日電 (趙強)安徽江淮汽車集團股份有限公司(以下簡稱江淮汽車)1日發佈消息稱，江淮汽車與德國大眾汽車集團當日於柏林正式簽署合資企業協議。

根據該協議，合作雙方將共同成立一家股比各佔50%的合資企業，進行新能源汽車的研發、生產和銷售並提供相關移動出行服務。江淮汽車與大眾汽車集團成立合資企業，旨在促進新能源汽車產業與可持續移動出行的發展，促進中國汽車行業的轉型與升級，同時成為中德兩國在汽車行業合作的全新典範。

據介紹，新的合資企業的合營期限有效期為25年，合資雙方將充分利用各自的技術和商業優勢展開全面合作，在競爭激烈的市場中推出純電動汽車產品。該協議還包括新能源汽車零部件的研發與生產、互聯技術、大數據服務、二手車服務平台服務及所有相關業務活動。

「我們非常榮幸能夠與江淮汽車這樣強有力的夥伴合作，相信雙方的合作將為中國電動汽車領域的未來發展做出重大貢獻。」大眾汽車集團管理董事會成員、大眾汽車集團(中國)總裁兼CEO海茲曼說。

安徽江淮汽車集團股份有限公司董事長安進表示：「中國正處於電動汽車研發和應用領域的前沿。我們期望與大眾汽車集團共同努力，讓更多中國消費者享受新能源汽車帶來的綠色環保體驗和可持續移動帶來的便捷生活。」

據介紹，作為「攜手同心——2025戰略」的組成部分，大眾汽車集團正加速推進在全球範圍內實現可持續移動出行。面向中國市場，該集團計劃於2020年之前提供40萬輛新能源汽車，2025年之前提供150萬輛新能源汽車。

與此同時，江淮汽車計劃到2020年，江淮新能源汽車銷量佔總銷量比重突破20%；到2025年，江淮新能源汽車銷量佔總銷量比重達到30%以上。(完)