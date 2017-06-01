總投資額60億元

中證網訊（記者 王維波）江淮汽車（600418）6月1日晚公告，2017年6月1日公司與大眾汽車（中國）投資有限公司在德國柏林簽訂了《合資合同》，雙方擬共同出資成立江淮大眾汽車有限公司。

公告稱，組建合資公司的目的是利用雙方在新能源汽車領域的技術和商務優勢開展全方位的合作，實現在中國和海外市場共同合作開發、製造和銷售新能源汽車及提供出行解決方案等，共同促進中國新能源汽車產業發展，推動中國汽車產業轉型升級。合資公司的投資總額為人民幣60億元， 合資公司的註冊資本為人民幣20億元，雙方持股各佔50%。合資公司的經營範圍為：研發、製造新能源汽車，包括純電動和增程式乘用車；研發、製造電動汽車電池等新能源汽車相關核心部件；銷售整車以及其零部件、組件、配件等。

公告表示，此次雙方合資的順利實施，預期會提升公司技術水平和品牌溢價能力，有利於滿足消費者的需求，進一步開拓國內外新能源汽車市場。但預計不會對公司2017年經營業績和財務狀況構成影響。

業內人士分析，江淮汽車是一家集商用車、乘用車及動力總成研發、製造、銷售和服務於一體的綜合型汽車廠商，2016年該公司整車業務穩定增長，其中商用車同比增長較大，而新能源車型銷售1.84萬輛同比增長74.59%，成為其穩定的收入增長點。在新能源汽車方面，該公司不斷推進新能源產業鏈縱向整合，先後與華霆動力（電池系統）、巨一自動化（電機電控）、普天新能源（充電樁）簽署戰略框架協議，還與蔚來汽車達成百億戰略合作。此次與大眾的合資，將會大大地提升江淮汽車的技術水平、品牌認可度及品牌溢價能力，有效促進其新能源業務發展。未來隨著合資公司新車上市銷售，江淮汽車中長期業績有望步入持續改善通道。