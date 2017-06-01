新浪美股訊 日期:1日晚，美股周四小幅高開，標普500指數在連續兩個交易日下跌后反彈。勞動力市場數據表明美國經濟狀況仍然強勁。

美東時間6月1日09：30（日期:6月1日21：30），道指漲21.56點，或0.10%，報21，030.21點；標普指數漲4.49點，或0.19%，報2，416.29點；納指漲20.24點，或0.33%，報6，218.75點。

美聯儲官員講話受到關注。美聯儲理事鮑威爾表示，如果經濟表現符合預期，美聯儲採用漸進式加息方法將是合適的。今年開始縮減資產負債表規模是合適的。預計到2022年美國的資產負債表規模可能從2.9萬億美元下降至2.4萬億美元。

經濟數據面，美國勞工部宣布美國上周首次申請失業救濟人數增加1.3萬，總數攀升至24.8萬。四周移動平均的首次申請失業救濟人數增加2500，總數攀升至23.8萬。

周四早間公佈的ADP私營就業報告顯示，美國5月非農就業人數增加25.3萬，遠超市場預期。市場平均預期該數字鍵增加18.5萬。

今天的經濟數據較為重要，因為儘管經濟學家仍然預計美國第二季度的GDP將增長3%，但經濟數據表現並不穩定。本周最受關注的經濟數據將是本周五的非農就業數據。

今天美國還將公佈製造業採購經理人指數與ISM製造業指數以及4月營建開支數據。

各家汽車生產商將在今日陸續公佈5月在美車輛銷售數據。預計總體年化銷售數字將達1680萬輛。

企業財報面，Dollar General與Donaldson均在盤前公佈了財報。Broadcom、Lululemon Athletica、VMWare與Workday均將在周四收盤后公佈財報。

其他市場面，歐洲股市小幅上揚。亞洲市場中，上證綜合指數收跌0.5%。日本日經指數收高1.07%。

原油期貨價格窄幅震蕩。昨日原油期貨價格下降至3周新低。昨日數據顯示美國上周原油庫存下降。美國總統特朗普將在今天公佈是否讓美國退出全球氣候協定的決定。（張俊）